La jerezana Belén Domecq, premio Escala de Interiorismo: "El mundo de la casa es algo que he mamado desde pequeña"

La arquitecta de interiores jerezana Belén Domecq recibirá este jueves, 19 de junio, el premio Escala de Interiorismo, en una gala que conducirá la periodista de Antena 3 Sandra Golpe, en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Será una fiesta del diseño que convocará a representantes del mundo de la decoración, la arquitectura, la cultura, la industria y el espectáculo.

Estos galardones de la Escuela Madrileña de Decoración reconocen, en su III edición, la excelencia, para inspirar a nuevas generaciones y distinguir proyectos sobresalientes en materia de interiorismo y sus disciplinas complementarias. De esta forma, Teresa Sapey ha sido distinguida con el premio Excelencia Internacional; Belén Domecq, Excelencia Nacional; Marta Eguilior, premio Diseño Artístico por su trabajo en la ópera Carmen; el paisajista Álvaro Sampedro, premio Entornos por la Abadía Retuerta LeDomaine; Luis Machí, premio Pieza de diseño; Guido Palmadessa, Street Deco; Patricia Fernández, Deco Influencer; Patricia González Molinero, Home Staging; premio Innovación Sostenible, la Silla Bolina con la que Amalia Puga homenajea a las redeiras gallegas. También se ha reconocido a Noé Prades y la renovación del histórico Hotel Dylan de Nueva York por Ilmiodesign.

La novedad de la III edición de los Premios Escala viene dada por el galardón a Premio Promesa del Interiorismo. Tres candidatos aspiran a él hasta la misma noche de la gala, cuando se desvelará el nombre del premiado. Así, Clara Pérez Gómez, de Studio Stilo, por su proyecto 'Prosperidad'; Rubén Aznar, de Bobo Studio, por 'La Embajada'; e Iris y Elba, de Fabuloso Estudio, por 'Casa Villanita', han sido seleccionados por el jurado.

Belén Domecq, al frente del estudio Grupo Cosmic en Madrid, con 25 años de trayectoria profesional, integra materiales nobles y colores neutros para componer interiores armoniosos, elegantes y sosegados. Su capacidad para adaptar cada diseño al contexto del edificio y las necesidades del cliente, sin imponer un estilo predefinido, refleja una sensibilidad y respeto profundos por el entorno y la historia de cada espacio.

"Para nosotros es un honor recibir este premio. Además, este 2025 cumplimos 25 años de estudio, que se dice rápido. Y la verdad es que después de todo este tiempo han venido todos los premios juntos, porque nos han dado uno en Valencia hace dos semanas, los Premios Tendencias, y ahora el premio Escala", cuenta a este Diario Belén Domecq.

Un estudio "pequeño, siempre hemos sido pocos. En el equipo somos 10, y con proyectos muy importantes sobre la mesa: muchos edificios en Madrid, Londres, Nueva York, Mallorca, Ibiza... Así que muy bien, dibujando todo el día", añade.

Premios, además de la confianza de clientes durante lustros, que aplauden el esfuerzo y el buen hacer y certifican el acierto de aquella estudiante que decidió formarse como interiorista en Madrid, a pesar de que sus padres temieran en un principio que se perdiera en los mundos de la capital. Unos tiempos en los que trabajaba por las mañanas en el estudio de Pascua Ortega y estudiaba por las tardes, "pues ahora me hace mucha ilusión pensar lo orgulloso que estarían mi padre, Manuel Domecq-Zurita, fallecido durante la pandemia; y mi madre, Carmen López de Solé, que sigue manteniendo una casa (el palacio que Campo Real, en Jerez) que pertenece a la familia desde hace 700 años. Un legado patrimonial que tenemos que seguir perpetuando".

La casa siempre ha sido para Belén y sus hermanas un mundo muy cercano, "porque mis padres siempre han estado muy preocupados e inquietos por cuidarla. Así que es algo que he visto siempre. Se puede decir que mi trabajo me viene de familia, de hecho, mi padre recibió en 2015 el Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial. Y en el fondo, yo sigo realizando casas y de muy buen nivel, gracias a Dios. El mundo de la casa es algo que he mamado desde pequeña".

En su estudio de Madrid, Belén Domecq explica que desde su equipo "dibujamos y dirigimos lo que dibujamos, no ejecutamos. Hacemos un proyecto en detalle muy técnico que se le da a presupuestar a varias constructoras y el cliente decide con quién lo ejecuta. Es una relación muy protección cliente, con una supervisión de presupuestos para que se ajuste a lo que le diseñamos totalmente a medida. Después de tantos años en el mercado, cuando el cliente acude a nosotros estéticamente hablamos el mismo idioma".

Cuando desde Grupo Cosmic hacen una casa analizan con profundidad en qué edificio está, ubicación, época, para que tenga una correlación muy directa con el sitio al que corresponde, "y todo eso tiene tanta importancia como las necesidades del cliente. Es decir, el respeto por la arquitectura. Es una introspección de ambas cosas. Es un servicio que habla un idioma estético, que supervisamos y localizamos".

Proyectos por todo el mundo, y en Jerez, por supuesto: Grupo Cosmic es el encargado de hacer el futuro nuevo hotel de la plaza Belén, que está ahora mismo en demolición; y proyectos "muy importantes" en Sevilla.

Belén, casada y con tres hijos, visita "mucho Jerez, a mi madre... Volver a casa es casi necesario. Las raíces de una, ir a comer donde te gusta, Sanlúcar, El Puerto, Jerez, la Feria... Todo. Maravilla. Me encanta volver siempre".