La jerezana Mercedes Ruiz, nominada a los Premios Lorca 2025

La bailaora Mercedes Ruiz ha sido nominada a Premios Lorca 2025 que concede la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, anunciados días atrás. La jerezana ha sido nominada dentro de la categoría a 'Mejor intérprete femenina español/flamenco' por su último espectáculo, 'Romancero del baile flamenco', un trabajo que estrenó en marzo de 2024 dentro del XXVIII Festival de Jerez y que posteriormente ha pasado por otras ciudades como Madrid, donde se exhibió en los Teatros del Canal.

Mercedes Ruiz ha mostrado su sorpresa al conocer la nominación “porque no sabía nada, me lo ha comentado un amigo”, pero también su satisfacción por "ser nominada a unos premios de este nivel, es algo que hace darte cuenta de que el duro trabajo que hemos realizado durante meses, tiene su reconocimiento. Para mí esto es una motivación más”.

'Romancero del baile flamenco', un montaje que reivindica la tradición, entendida como la fuente de la que emana la nueva danza o la que está por venir, y en el que la artista jerezana utiliza su baile "como un lenguaje universal" al que se homenajea "a través de diferentes palos". Pero además de la jerezana, el espectáculo también cuenta con otra nominación en estos premios, que se entregarán oficialmente el próximo 9 de abril, ya que dentro de la categoría a 'Mejor intérprete masculino español/flamenco' también ha sido elegido como finalista José Maldonado, pieza clave del mismo. 'Romancero del baile flamenco' se podrá ver en los próximos meses en ciudades como Bydgoszcz, en Polonia, y en Londres, concretamente dentro del Flamenco Festival, donde se representará en el Sadler's Wells Theatre.

Más sobre Mercedes Ruiz

Mercedes Ruiz (Jerez, 1980) es una de las grandes referencias de la danza actual. Su compromiso por defender la formación clásica, no ha sido impedimento para desarrollar, de manera paralela, una evolución en su baile a lo largo de su carrera profesional. Ha coreografiado para el Ballet Nacional de España, concretamente para la obra 'Zaguán', y ha puesto baile a composiciones como 'Tauromagia', del guitarrista Manolo Sanlúcar, sin duda uno de sus últimos grandes logros. Además, con su compañía propia, fundada en 2003, ha creado y producido 11 espectáculos, en los que recoge su desarrollo artístico, un desarrollo que ha exhibido en grandes escenarios como el Sadler’s Wells de Londres, el Teatro la Fenice de Venecia, el Crocus City Hall de Moscú o el New York City Center. Además, acumula importantes reconocimientos, como Premio Antonio Gades conseguido en el XVI Concurso Nacional de Córdoba, el Giraldillo de la Bienal de Sevilla en su primera participación (2002), así como diversos premios, Crítica y Público, en el Festival de Jerez, Premio Andaluza del futuro o Premio Internacional “Movimentos” en Wolzburg (Alemania), etc.