La jerezana Nuria Núñez Hierro estrena la obra 'Ecdisis' en la Semana de Música Religiosa de Cuenca

El Teatro Auditorio de Cuenca, dentro de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, tendrá lugar el estreno de la obra Ecdisis: sobre la naturaleza del cambio de la compositora jerezana Nuria Núñez Hierro, encargo de la LX edición de la SMRC. La interpretación, tendrá lugar el próximo 5 de abril a las 20 horas.

Correrá a cargo de la Orquesta y Coro RTVE, dirigidos por el maestro Christoph König, un conjunto que ya estrenó esta misma temporada la obra de Núñez Hierro Enjambres, ganadora del XXXIX Premio Reina Sofía de Composición otorgado anualmente por la Fundació de Música Ferrer-Salat.

“La palabra ecdisis hace referencia a la acción de algunos animales de despojarse de la estructura externa que los cubre para poder crecer. Esta metamorfosis conlleva la coexistencia del cuerpo actual con el viejo exoesqueleto o exuvia, el cual emerge como una sombra o material impreso del propio cuerpo, una presencia tangible del pasado en el presente”, explica la compositora sobre la obra Ecdisis: sobre la naturaleza del cambio.

Nuria Núñez Hierro

Recientes aún los estrenos de su obra Unvollendete Wege por a la Orquesta Nacional de España dirigida por el maestro Pablo González, la ya mencionada Enjambres, por la Orquesta RTVE, con el mismo director, de la ópera Kleines Stück Himmel (Un pequeño pedazo de cielo) en la Ópera de Wuppertal o de la Suite Orquestal para una noche de verano con la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, donde ha sido “compositora en residencia”, las obras de Nuria Núñez Hierro han podido también escucharse recientemente en el Teatro de la Zarzuela (de mano del pianista Mario Prisuelos), en las Jornadas de Música contemporánea de la JONDE en Santiago de Compostela o en el Festival ENSEMS.

Formada en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y en la Universität der Künste Berlín donde realizó el Máster en Composición, Nuria Núñez Hierro ha visto reconocido su trabajo, además de con el Premio Reina Sofía de Composición, con distinciones como el Primer Premio y Premio del Público del 15º Festival de Primavera de Weimar, el Premio Roma otorgado por la Academia de las Artes de Alemania o el Primer Premio de la Fundación Autor-CNDM.

Ha sido compositora en residencia en la Academia de España en Roma, en la Thomas Mann-Villa Aurora (Los Ángeles), en la Joven Orquesta Nacional de España y en la Thüringer Landesmusikakademie (Sondershausen). En 2017 obtuvo una de las becas Leonardo de la Fundación BBVA con la que llevó a escena su ópera para niños, La Isla, ganadora del Premio a la Mejor Ópera y Premio del Público en los Young Audience Music Awards 2020.

En su catálogo se pueden encontrar tanto piezas de cámara como obras orquestales y obras escénicas para niños que han sido interpretadas por diversas formaciones como el Ensemble Intercontemporain (FR), el Ensemble Ascolta (DE), Studio for New Music Ensemble of Moscow (RU) o Taller Sonoro (ES) y orquestas como la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín, la Jenaer Philarmonie, la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Sevilla o la Orquesta Filarmónica de Málaga.