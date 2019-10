El jerezano Manuel Romero Bejarano, en el programa ‘¡Boom!’

Manuel Romero Bejarano o ‘el chico de los concursos’, como le dicen por la calle, vuelve a la carga, dispuesto a ganar. Tras pasar y triunfar en programas como ‘Pasapalabra’, ‘Saber y Ganar’, ‘50 x 15’, ‘Euromillón’, ‘La quinta esfera’.., llega ahora ‘¡Boom!’, programa que se puede ver en Antena3, de lunes a viernes, a las 20 horas. Pero no ha ido solo, lo hace junto a tres compañeros más con los que tiene en común haber participado en ‘Saber y Ganar’. Son Óscar Díaz, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez. Se hacen llamar ‘Los dispersos’ y ya llevan cinco exitosos programas en los que han ganado una media de 5.000 euros al día.

“Los cuatro nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hace ya bastante que escribimos al programa ‘¡Boom!’. Nos han llamado ahora y la verdad es que nos está yendo muy bien. Somos un buen equipo, aunque en uno de los programas nos costó trabajo ganar, pero luego fue bien. El objetivo es seguir aguantando pero lo cierto es que los equipos que concursan son muy buenos y el bote es complicado, lo más cerca que nos hemos quedado de él es a dos preguntas. Pero ahí seguimos”.

Hay que recordar que este historiador jerezano ya ganó en 2004 el bote de ‘Pasapalabra’, de más de un millón de euros. Confiesa que para triunfar “creo que lo fundamental es tener capacidad de reacción inmediata. Es decir, que te pregunten y contestes corriendo. Hombre, y saber. Pero la mayor parte de las cosas que preguntan son cosas que has estudiado, visto, leído... Pero hay que caer en el momento. A mí me preguntan que si estoy todo el día estudiando, y la verdad es que no, no puedo (ríe)”.Ahora está a la vista otro gran bote, ¿lo conseguirán?