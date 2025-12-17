El jerezano Antonio Fernández lamenta que Vox "está solo en la defensa de la vida"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, ha defendido este miércoles "con claridad y sin complejos la necesidad de que la ciudad abrace una auténtica cultura de la vida, frente a una deriva política que, a su juicio, ha normalizado el silencio, la tibieza o directamente la renuncia a defender el derecho más básico de todos: el derecho a nacer".

"Defender la vida no es algo antiguo, ni retrógrado, ni ideológico. Es profundamente humano”, afirma Fernández, quien recuerda que Vox ha llevado al próximo pleno una propuesta para que el Ayuntamiento institucionalice cada 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, "un acto municipal o un gesto de memoria y apoyo a la vida, a la maternidad y a las mujeres que afrontan un embarazo en circunstancias difíciles".

Una iniciativa que Vox quiso plantear como declaración institucional, abierta a todos los grupos municipales. “Nuestra intención era que Jerez, como ciudad, llevase la cultura de la vida por bandera. Que este fuera un mensaje compartido, sin siglas. Pero no hemos contado con el apoyo de nadie”, lamenta el portavoz.

Fernández es tajante: “Hoy, en Jerez, el único partido que defiende la vida sin matices y con hechos es Vox. La izquierda está directamente en contra. Y otros, como el Partido Popular, han acabado comprando el discurso de la izquierda, asumiendo como propio un modelo que promueve la cultura de la muerte. Y cuando gobiernas con las ideas de otros, terminas traicionando a los tuyos”.

Fernández insiste en que se trata de "acompañar, proteger y dar alternativas. Pensamos en esas mujeres que sienten presión o soledad. En las que creen que no tienen salida. El Ayuntamiento debe que decirles claramente que no están solas, que su ciudad le apoya".

Desde Vox defienden que "hablar de vida es también hablar de futuro, de familia, de cohesión social y de responsabilidad colectiva". "Una sociedad que no protege a los más vulnerables, y no hay nadie más vulnerable que quien no puede defenderse, es una sociedad que se debilita”, subraya Fernández, quien remarca que "en Jerez cada vez nacen menos niños y tenemos un grave problema de natalidad".

La propuesta contempla "un acto simbólico, respetuoso y consensuado con entidades provida de la ciudad, como una lectura institucional o una iluminación conmemorativa, que sirva para visibilizar un compromiso de Jerez como ciudad que acompaña a la maternidad y apuesta por la vida". "No pedimos imponer nada a nadie. Pedimos algo mucho más sencillo y más valiente: no callar”, concluye el portavoz de Vox. “Hablar de la vida, defenderla y cuidarla no debería incomodar a nadie. Al contrario. Debería unirnos. Y si hoy somos los únicos que lo decimos alto y claro, seguiremos haciéndolo. Porque la vida merece ser defendida siempre", remata Fernández.