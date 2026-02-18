El jerezano David Saborido inaugura en la santanderina Balta Gallery
Lo hará este jueves, 19 de febrero, con la muestra 'Revelaciones' junto al también pintor José Reyes Ramos
Balta Gallery, situada en pleno centro de Santander, celebra la décima exposición desde su apertura, consolidándose como un espacio comprometido con la promoción del arte contemporáneo y emergente. Desde su sede en la calle Lope de Vega 29, la galería ofrece un entorno cercano y reflexivo, fomentando exposiciones que invitan a la contemplación y al diálogo entre artistas y público.
Balta Gallery presenta Revelaciones, una exposición que invita a mirar despacio y a dejar que la pintura deje de ser superficie para convertirse en experiencia. La muestra, que reúne el trabajo de los artistas David Saborido y José Reyes Ramos, se inaugurará este jueves, 19 de febrero, a las 19:30 horas.
Revelaciones propone un diálogo silencioso entre dos maneras de entender la creación como necesidad interior. La luz y la memoria se convierten en fuerzas esenciales: Saborido explora la luz como acontecimiento, una aparición frágil que emerge de la sombra para hacer visible lo oculto, mientras que Reyes Ramos, desde una figuración consciente y sensible, conecta la tradición pictórica con una mirada contemporánea profundamente humana. Sus obras no explican, sino que sugieren; no imponen, sino que acompañan. En un tiempo saturado de imágenes, esta exposición propone detenerse, escuchar y dejar que algo en la obra y en nosotros se manifieste.
David Saborido (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1976) trabaja la pintura como acto físico y devocional, construyendo superficies vivas donde la luz emerge como instante detenido. Ha participado en exposiciones y ferias internacionales en Viena, Eindhoven, La Haya, Marbella, Madrid, Cádiz y Jerez de la Frontera. Su obra busca “hacer visible lo invisible”, activando la luz y la sombra como estados de una misma realidad.
José Reyes Ramos (Deusto, Vizcaya, 1963) se especializa en pintura al aire libre y pintura rápida, combinando la tradición europea con una mirada contemporánea. Sus obras, cargadas de memoria y sensibilidad, reivindican la figuración como espacio de libertad y conexión emocional, donde la contemplación se convierte en experiencia. Reyes Ramos ha sido galardonado en certámenes nacionales de pintura al aire libre y acuarela en Burgos, Guipúzcoa y Vizcaya.
Revelaciones se presenta como un territorio donde la pintura deja de ser imagen para convertirse en experiencia, un recorrido en el que la luz y la memoria se revelan lentamente, y donde la verdadera revelación es íntima y silenciosa.
