El jerezano David Saborido participará en la Feria de Arte Internacional Art The Hague, en La Haya

Dos mujeres observan la obra de David Saborido en la inauguración de la temporada de la Galería Kramer.

El pintor jerezano David Saborido llevará su obra a la Feria de Arte Internacional Art The Hague, en La Haya, del 1 al 5 de octubre, a través de la Galería Kramer en Viena, que le representa en Austria, Alemania y parte de Europa. A su vez, la Galería Kramer inauguró su nueva temporada 2025/26 con una exposición colectiva, en la misma galería vienesa, el pasado 18 de septiembre, en la que participó Saborido con algunas de sus obras.

Cartel de la Feria en La Haya.

La directora de la Galería Kramer, Natalia Kramer, manifestó en dicha presentación que con el fin del verano y la conclusión de las vacaciones, "nos entusiasma un nuevo año lleno de descubrimientos artísticos y una programación vibrante, y por ello os presentamos las obras de los cuatro artistas con los que tuvimos el privilegio de colaborar durante el primer año de nuestra galería: Oksana Mas, Anatoly Kuznetsov, David Saborido y Aliaksandra Puhachova (Just Alex). Es una oportunidad maravillosa para revisitar algunas de las obras que ya te apasionan antes de embarcarte en una emocionante temporada de nuevos proyectos".

David Saborido, en la Galería Kramer.

La velada estuvo llena de arte, conversación y diversión, complementada con una degustación de exquisitos vinos austriacos.