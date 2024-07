El jerezano Eusebio Calonge recoge el Premio Salvador Távora a su trayectoria profesional

La 41 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía presenta desde este lunes y hasta el próximo viernes su programación con 32 propuestas diferentes de teatro, circo, espectáculos de calle, títeres o musicales y en la que se concitan compañías de Andalucía, Madrid, Cataluña, Canarias, Portugal o Italia. 32 compañías, de las que 17 debutan, despliegan sus creaciones en una docena de espacios escénicos de la muestra que en esta edición dedica su jornada inaugural a la danza.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que además del impacto económico en la economía local y provincial, “durante esta semana el teatro es Palma y Palma es el teatro” a través de una muestra que “es un faro de creatividad en el que los profesionales se concitan para vivir el arte en todas sus formas. Esta feria nos enriquece y nos fortalece, y además de convertirse en epicentro del sector en todo el país, sirve para celebrar nuestra identidad y promover el talento local”.

Por su parte, el secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, José Vélez, ha destacado que Palma Feria de las Artes Escénicas supone “la consolidación del buen momento del teatro de Andalucía. Palma supone un punto de encuentro de los profesionales del sector, también, con las administraciones” que en este caso se refleja “en el importante papel que viene desarrollándose a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por ejemplo, a través de la ampliación de la red de teatros públicos”.

La Diputación de Córdoba ha cerrado las intervenciones institucionales a través de Antonio Martín que ha confirmado que para este año “se ha duplicado la cuantía de la línea de subvenciones con las que se apoya a este evento”. Martín, que durante una década ha formado parte del equipo de organización, ha recordado que además de la programación, la de Palma es una Feria en la que “se comercializan espectáculos, lo que supone un importante apoyo para las empresas y para todo el sector cultural además de una gran oportunidad para el público”.

Palma Feria de las Artes Escénicas surge con vocación nacional e internacional y con el objetivo de impulsar, dinamizar y generar mercado en el ámbito de las artes escénicas de la comunidad autónoma. En este sentido, la programación presenta compañías de Granada (9), Sevilla (9), Málaga (3), Almería (1), Huelva (1) y Córdoba (1) además de las de Madrid (2), Cataluña (1), Portugal (1), así como las coproducciones entre Reino Unido/Italia (1) y la coproducción entre Andalucía, Madrid y Canarias (1).

Premio a Eusebio Calonge

La jornada inaugural ha estado marcada con la entrega del Premio Salvador Távora a toda una trayectoria profesional al dramaturgo jerezano Eusebio Calonge, a quien se reconoce su producción durante más de tres décadas de representación en más de 30 países de cuatro continentes a través de compañías como La Zaranda. Calonge se ha convertido en un autor atípico y diferente, que escribe a pie de escenario sin perder un sentido poético que le da una dimensión singular a todos sus textos, de una gran expresividad visual, metáforas vitales y trascendentes que elevan la calidad literaria de todas sus obras.

En su intervención, Calonge ha destacado que recibe el premio “en nombre de toda la compañía” que se inició en el mundo del teatro de forma paralela al propio festival “más allá de las modas, los estudios de márketing o las taquillas. Soñamos un teatro en libertad que no fuese un arte de vanidades, de ocio o de propaganda, como una batalla perdida que se significa como un motivo para vivir en el más amplio sentido de El Quijote. Nos asomamos al borde del escenario como nos asomamos al abismo del mundo, tratando este dolor que no se esconde bajo ninguna alfombra roja”. Calonge también ha destacado el legado que supone recoger el galardón al que da nombre Salvador Távora, “a quien abrazamos el día que se le concedió este mismo premio”, un abrazo que hizo extensivo “a la organización del festival, a Ramón López, a todos los que forman parte del equipo de organización y a todos los que ya no están”.