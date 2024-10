Un jerezano en First Dates: "No soy Brad Pitt, no soy Cristiano Ronaldo, pero soy de Jerez"

Miguel es un jerezano de 32 años y hace unos días salió en el programa First Dates, de Cuatro. Le sentaron en la mesa con Valentina, italiana de 25 años que vive en Cádiz, y que buscaba “sanidad mental y madurez emocional, si es guapo mejor, claro”.

Miguel se lanzó a hablar entre español e italiano y, aunque él aseguraba que “solo le falta limar algunas cositas gramaticalmente”, a ella no le quedaba tan claro. “¿Piensas que la gente de Cádiz se parece a la del sur de Italia?”, le preguntaba él y ella afirma, mientras este confesaba lo que siempre le decía el compañero de piso que tuvo italiano: “Me decía que si fuera de Italia sería de Palermo”.

Algo que le hacía mucha gracia a ella: “Es verdad, pareces un hombre del sur de Italia”. Y, es que, ella ante nuestras cámaras explicaba que los hombres del sur de Italia llevan el pelo, como ellos llaman “el lamino de vaca”.

Aunque no estaban muy de acuerdo con la importancia de la política, otra cosa igual no, pero Valentina se partía de risa con las afirmaciones de Miguel, como con su respuesta a cómo le ha ido en el amor: "No soy Brad Pitt, no soy Cristiano Ronaldo, pero soy de Jerez y los de Jerez tenemos algo".

Las risas terminaron cuando Miguel se enteró de que ella no quiere tener hijos ni casarse. Finalmente, la cita no fue más allá que una cena emitida en un programa de televisión.