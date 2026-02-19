El jerezano Julio de la Rosa marca distancia con ‘El no por delante’

Tras ‘Perorata’, el músico jerezano Julio de la Rosa presenta el segundo adelanto de su próximo disco, que verá la luz en las próximas semanas. El artista publica ‘El no por delante’, una canción que aborda sin rodeos la envidia cuando se disfraza de amistad. El lanzamiento coincide con un momento destacado en su carrera: su reciente nominación al Premio Goya 2026 a Mejor Música Original por la banda sonora de Los Tigres, la quinta de su trayectoria tras Grupo 7, La Isla Mínima —con la que obtuvo el Goya—, El Hombre de las Mil Caras y Modelo 77.

Editado por Ernie Records, el tema sorprende y atrapa desde el primer acorde. ‘El no por delante’ mantiene el pulso firme; con una producción contenida, un clarinete que hipnotiza y una base rítmica constante que sostiene una interpretación vocal directa, sin dramatismos ni excesos. Aquí la canción manda y el mensaje va al frente.

‘El no por delante’ habla de esa cercanía que incomoda, de quienes parecen estar al lado pero no celebran tus pasos. Frente al reproche o el ajuste de cuentas, la respuesta que propone es más simple y más contundente: poner límites. Decir no antes de que el desgaste sea mayor. Esa idea -poner el no por delante- articula una canción que avanza con determinación y que convierte una experiencia común en un gesto de afirmación personal.

La precisión narrativa que Julio de la Rosa ha desarrollado en el cine se percibe también aquí: cada parte cumple su función y no sobra nada. La nominación por Los Tigres refuerza su perfil como compositor, pero es en canciones como esta donde se aprecia con claridad su voz autoral: directa, consciente y sin necesidad de subrayados.

Con ‘El no por delante’, Julio de la Rosa consolida una serie de canciones incómodas y honestas que miran de frente a los conflictos cotidianos. En pleno reconocimiento de la Academia, el músico andaluz vuelve a situar la canción en el centro, recordando que aprender a decir no también es una forma de cuidarse.