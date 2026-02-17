Un jerezano recopila en un libro las 400 piezas literarias más significativas sobre la Semana Santa

La Semana Santa en la literatura es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Se trata de un trabajo de investigación del jerezano Eugenio José Vega Géan, quien lleva a cabo la ingente tarea de compilar las 400 de piezas literarias más significativas y representativas que se han escrito sobre esta manifestación religiosa.

Desde la plena Edad Media hasta nuestros días, el autor recoge en este volumen lo escrito en prosa y en verso más definitivo de esta fiesta; textos de creadores locales y de viajeros apasionados sobre la Semana Santa ortodoxa y tradicional, crítica y heterodoxa, canónica y confesional; realista, comprometida y romántica; analítica y evocadora, profunda y anecdótica, sensual y reivindicativa, divertida y hasta humorística.

Los textos que se desgranan, según comenta Eugenio J. Vega, “provienen de fuentes históricas, artísticas, etnográficas y psicológicas, y conforman un compendio narrativo a modo de una heterogénea épica transversal, diacrónica y vanguardista, en los que también se integran otros ámbitos contemporáneos que trascienden de la literatura tradicional, como son el cine, el documental o la novela gráfica”.

Y es que la integración de la Semana Santa en el ensayo y en la novelística, su apoyo en el grabado, la fotografía o la estampa, su vinculación con las artes escénicas, y su maridaje con la radio, la televisión, el cine, el cómic o los medios telemáticos, ha sido siempre una constante a lo largo de la existencia de esta fiesta religiosa, que evoluciona como la sociedad en la que se enmarca.

Páginas del interior del libro.

En la composición de la presente obra están referenciados unos 800 autores entre los que se encuentran escritores tan inmortales como el Arcipreste de Hita, Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Quevedo; tan ilustres como Blanco White, Bécquer, Mesonero Romanos, Clarín y Galdós; tan contemporáneos como Blasco Ibáñez, Noel, los Machado, Lorca, Pemán, Cernuda, Izquierdo, Núñez de Herrera y Chaves Nogales; y tan posmodernos, heterogéneos o transgresores, en distintos estilos y soportes creativos como Grosso, Mingote, Antonio Burgos, Díaz Plaja, Garrido Bustamante, Carlos Colón, Gutiérrez Aragón, Puente Mayor, Manu Sánchez, Muñoz Gijón, El Palermasso, los Compadres o Viñetas Cofrades.

En definitiva, La Semana Santa en la literatura es una biopsia para entender la Pasión desde dentro y desde fuera. Un relato en sí mismo que, paradójicamente, se desarrolla y encuentra su sentido en la visión de los que la miran, la analizan y la viven.

Eugenio J. Vega Geán (Jerez, 1967) es icenciado en Geografía e Historia y profesor de EE. MM. e Historia de la Iglesia. Expresidente y miembro de número del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) y de la Real Academia de San Dionisio de Jerez, de Ciencias, Artes y Letras. Director, coordinador y miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas y especializadas, es también columnista y colaborador de diversos medios de comunicación. Con Almuzara ha publicado Semana Santa de Jerez y La Semana Santa Antigua de Sevilla