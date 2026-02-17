Multicines Jerez proyectará el estreno mundial de La Gioconda con tres grandes de la ópera

Una imagen de la ópera La Gioconda rabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles

La imponente producción de La Gioconda, grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, y con un reparto estelar encabezado por Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier, llega por primera vez a los cines de todo el mundo, entre ellos a Multicines Jerez este próximo jueves 19 de febrero.

Además, en la provincia de Cádiz, este esperado estreno se podrá disfrutar en Cádiz (Mk2 Cinesur Bahía de Cádiz) y Puerto de Sta. María (Artesiete Bahía) en la misma hora y fecha: 20:00 horas de la tarde del jueves día 19. En Jerez, el precio de las entradas asciende a 8 euros.

La proyección se erige como un acontecimiento lírico de referencia internacional, reuniendo la grandeza musical de Amilcare Ponchielli, voces legendarias y una escenografía fastuosa en el teatro más antiguo de Europa en funcionamiento.

Bajo la dirección musical de Pinchas Steinberg a cargo de la Orquesta del Teatro di San Carlo y la puesta en escena de Romain Gilbert, la ópera adquiere una fuerza teatral que conjuga la intensidad dramática con la majestuosidad visual.

La obra, célebre por momentos inolvidables como el aria “Suicidio!” o la espectacular escena del carnaval veneciano, despliega todo el magnetismo del gran espectáculo operístico italiano.

La producción cantada en italiano y con subtítulos en castellano, de 166 minutos, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital.

Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines.

Ficha de La Gioconda

Director de escena: Romain Gilbert

Escenografía: Etienne Pluss

Vestuario: Christian Lacroix

Coreografía: Vincent Chaillet

Director Musical: Pinchas Steinberg

Orquesta del Teatro di San Carlo

Reparto

La Gioconda. Anna Netrebko

Enzo Grimaldo: Jonas Kaufmann

Bárbaba. Ludovic Tézier

Alvise Badoero: Alexander Köpeczi

La Cieca: Kseniia Nikolaieva

Zuàne/Un cantore/Un pilota: Lorenzo Mazzucchelli