Los jerezanos Manuel Valencia y Santiago Lara participarán en el Festival de la Guitarra de Sevilla

El Festival de la Guitarra de Sevilla avanza en su XVI edición, que se celebra del 9 de octubre al 7 de noviembre con un homenaje al pintor Julio Romero de Torres en el 95.º aniversario de su fallecimiento. Tras el arranque provincial, con los conciertos del Cuarteto de Guitarras de Andalucía en Tomares, Carmona y Santiponce, y la inauguración oficial en la capital a cargo de la guitarrista japonesa Riko Morita en la Casa de los Pinelo, el festival encara ahora su tramo central con una intensa programación de conciertos, concursos, clases magistrales y presentaciones editoriales.

La cita, organizada por Contrastes Records, reúne a intérpretes de primer nivel procedentes de Japón, Croacia, China, Francia o Portugal, junto a grandes figuras de la guitarra española, entre ellos los jerezanos Santiago Lara y Manuel Valencia. Durante casi un mes, la guitarra clásica y flamenca sonará en escenarios emblemáticos como el Espacio Turina, el Museo de Bellas Artes, el Antiquarium, el CICUS y el Espacio Santa Clara, además de en enclaves patrimoniales de la provincia, confirmando la vocación descentralizadora e internacional del festival.

“En Romero de Torres, la guitarra no es solo un objeto musical, es un icono cargado de significado, la voz plástica del sur de España. Por eso en esta edición queremos reconocer su legado como pintor universal y su vínculo eterno con la guitarra y el arte andaluz”, subraya Francisco Bernier, fundador y director artístico del Festival.

El prólogo de esta edición ha llevado la música a la provincia de Sevilla, reafirmando el compromiso del festival con la difusión cultural más allá de la capital. El Cuarteto de Guitarras de Andalucía inauguró el ciclo con tres conciertos consecutivos en Tomares, Carmona y Santiponce, llenando de público los espacios patrimoniales del Patio de la Fuente, el Centro Cultural Santa Ana y el Monasterio de San Isidoro del Campo.

El recorrido continuará este viernes 17 de octubre en Espartinas, con el Cuarteto de Guitarras de Viseu en la Hacienda El Vizir, y culminará el domingo 19 en Villanueva del Ariscal, donde Rafael Riqueni presentará Herencia en el Palacio de la Música.

La capital acoge ya el corazón de la programación. La Casa de los Pinelo fue escenario de la apertura con el recital de Riko Morita, que ofreció un programa de obras románticas y contemporáneas. El Antiquarium recibió ayer a Nene Yokomura & Kathonn Fallah, con El misterio de la danza y la música, un espectáculo que fusiona danza persa y tradición japonesa.

Este sábado 18, el cordobés José Antonio Rodríguez, tres veces Premio Nacional de Guitarra Flamenca, estrenará La mirada de Romero de Torres en la Sala Silvio del Espacio Turina. El lunes 20, el CICUS acogerá la proyección del documental homónimo dirigido por Alejandro Lasala, con coloquio posterior.

El Museo de Bellas Artes abrirá el ciclo “Música y Pintura” el martes 21 con Javier Riba, que presentará La guitarra soñada por Romero de Torres; y el martes 28, el jerezano Manuel Valencia, Premio Giraldillo de la Bienal de Flamenco, ofrecerá su particular homenaje al universo del pintor cordobés.

Espacio Turina, epicentro de la programación

El Espacio Turina concentrará algunas de las noches más esperadas. El miércoles 29 de octubre, Lorenzo Micheli y José Manuel León abrirán el bloque central, seguidos de María Esther Guzmán y Eduardo Trassierra el jueves 30, en un diálogo entre la guitarra clásica y flamenca.

El sábado 1 de noviembre, Pedro Sierra & La Tobala presentarán un recital de raíz flamenca; el miércoles 5 llegarán Masataka Suganuma y el dúo Manuel Herrera padre e hijo, Zoran Dukić junto a Santiago Lara estarán el jueves 6 y, como cierre, Dejan Ivanovic con David de Arahal el viernes 7.

El XVI Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla celebrará su semifinal el miércoles 29 a las nueve de la mañana y la Gala Final el jueves 30 al mediodía, ambas en la Sala Silvio del Espacio Turina. El ganador obtendrá un premio valorado en 13.450 euros, que incluye dotación económica, una guitarra de artesanía, estuche profesional, grabación discográfica y una gira de conciertos en 2026 por Sevilla, París y Viseu.

El X Concurso Internacional de Composición ‘Manuel de Falla’, abierto a obras inéditas de tres a cinco minutos, mantuvo el plazo de inscripción hasta el 15 de octubre. El fallo se dará a conocer durante la Gala Final del concurso de interpretación.

La programación formativa contará con clases magistrales de Lorenzo Micheli (29 de octubre), Zoran Dukić (5 de noviembre) y Dejan Ivanovic (6 de noviembre), además de presentaciones editoriales los días 6 y 7 de noviembre en la Sala Juan de Mairena del Espacio Turina, dedicadas a Manolo Sanlúcar y al legado musical de Romero de Torres.

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) organiza el ciclo ‘Los Tesoros de la Guitarra Española’, que se celebrará en la Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara. Este programa, concebido como un escaparate del talento emergente, reunirá a cuatro intérpretes galardonados en certámenes internacionales: Antoine Guerrero, el miércoles 22 de octubre, Andrzej Grygier, el jueves 23, Francisco Luis el viernes 24, y Shilong Fan, el viernes 31.