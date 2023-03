12 escritores para presumir de poesía con acento de Jerez

Jerez puede presumir de Semana Santa, Feria del Caballo, Festival de Flamenco, de buenos vinos así como de grandes escritores y escritoras que tocan diferentes géneros como la poesía. La lista es amplia dado que las nuevas generaciones no son indiferentes a la belleza de los versos. Andrea Bravo, Juan Antonio Piñero y quienes que a continuación te mencionamos son poetas y poetisas jerezanas cuyas obras merece la pena conocer.

Esperanza Monje (1982)

La escritora se presenta como mamá, mujer, artista y profe. Al compartir la palabra ha descubierto que adquiere una dimensión diferente. Ha publicado su poemario 'Rebotes y poemas', ilustrado por la misma autora.

Carlos Varela Malvido (1970)

Recientemente el jerezano ha publicado su 'Certificado de haberes', un poemario a modo de mapa lleno de anotaciones, atajos y rutas imposibles. Su verso libre indaga en el deseo, en el amor, en el abandono y en la locura con un lenguaje sencillo y lleno de imágenes.

Raquel Lanseros (1973)

Poeta y traductora, esta poetisa jerezana es una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español. Cerca de 200 críticos de más de 100 universidades (Harvard, Oxford, Columbia o Princeton, entre ellas) la han elegido la poeta más relevante en lengua española nacida después de 1970. Es autora de los libros 'Leyendas del promontorio', 'Diario de un destello', 'Los ojos de la niebla', 'Croniria¡', 'Las pequeñas espinas son pequeñas', este último uno de los más vendidos en España en 2014 y Matria.

Entre los importantes galardones que ha recibido destacan el Premio Andalucía de la Crítica 2018 y el Premio de la Crítica 2018, ambos por Matria, Premio Unicaja de Poesía, el Premio Antonio Machado en Baeza, el Premio del Tren o el Premio Jaén de Poesía.

José Manuel Caballero Bonald (1926-2021)

La obra de este célebre jerezano se caracteriza por la cuidadosa utilización del lenguaje, un léxico muy cuidado y el barroquismo. Estudió Filosofía y Letras en Sevilla y náutica y astronomía en Cádiz. En estos mismos años comenzó a relacionarse con los cordobeses de la revista Cántico, como Pablo García Baena. Su carrera continuó en Iberoamérica, donde fue profesor universitario en Bogotá y colaboró con Camilo José Cela y con el proyecto del Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. En 1986 se inauguró un instituto en Jerez con su nombre, y en 1998 se constituyó la Fundación Caballero Bonald.

En abril de 2009 publicó 'La noche no tiene paredes', compuesto por 103 poemas. Tras la publicación de 'Entreguerras' (2012), libro formado por un solo poema de casi 3.000 versos, declaró que no volvería a escribir nada, sin embargo no lo cumplió. El 29 de noviembre de 2012 fue galardonado con el Premio Cervantes.

Pilar Paz Pasamar (1933-2019)

Pilar Paz Pasamar es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Con su obra Los buenos días, obtiene el accésit del Premio Adonais del año 1954. A ella le siguen otros poemarios como 'Ablativo amor' (1955) y 'Del abreviado mar' (1957), en homenaje al poeta Luis de Góngora. Tras publicar 'La soledad contigo' (1960) y 'Violencia inmóvil' (1967), abandonó por un tiempo su producción literaria. Ya en el último cuarto del pasado siglo nuevas obras salieron a la luz. En 2008 presentó en Madrid el que es hasta el momento su último libro de poemas: 'Los niños interiores'. 'Philomena' (1994) y 'Sophía' (2003) constituyeron una cima en la obra lírica de la autora.

Francisco Bejarano (1945)

La poesía de Francisco Bejarano se determina por la musicalidad del verso, la frugalidad, proverbial, el equilibrio que se manifiesta entre la belleza poética y la emoción.Los temas que aborda Bejarano son la desilusión del amor, el marchar del tiempo, y el endiosamiento de lo infante. Este jerezano fue codirector de la revista literaria 'Fin de siglo' y director de la revista 'Contemporáneos', participa activamente como columnista en diversos periódicos. Entre sus obras destacan:' Transparencia indebida', 'Por las tardes', 'Antología' (1969-1987), 'Manual del escritor y del lector modernos', 'Consolación de melancólicos', 'La torre de marfil', 'Las estaciones', 'Recinto murado', 'El regreso' y su antología poética 'Un juego peligroso'.

Josefa Parra (1965)

Parra es licenciada en Filología Hispánica. Ha sido galardonada con el Premio de Poesía Breve Domecq en 1989, el Premio Internacional de Poesía Loewe a la creación joven en 1995, el Premio Internacional de Poesía La Porte des Poètes (París 1999) y el Accésit del Premio de Poesía Luis Cernuda (Sevilla 2000) por el libro 'Tratado de cicatrices'. Ha publicado los poemarios 'Elogio a la mala yerba' (Visor, 1996), 'Geografía Carnal' (Diputación de Cádiz, 1997) y 'Alcoba del agua' (Quórum, 2003). De su obra, dicen, no necesita retórica.

Manuel Francisco Reina (1974)

Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz. Su carrera se desarrolla entre el periodismo y la literatura. Autor de varias antologías, compilaciones y una obra de teatro, tiene en su haber libros de poesía, como 'La razón del incendiario', 'La lengua de los ángeles' y 'Las liturgias del caos'. Entre otros, ha ganado el XXXII Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma (2022).

Laura Rosal (1988)

Es fotógrafa y poeta. Estudió en el IES Álvar Núñez y Periodismo en Madrid. Ha publicado sus poemas en varias antologías y revistas y ha participado en diversos recitales y encuentros literarios. Es autora del poemario 'También mis ojos' (Cangrejo Pistolero Ediciones 2010). En la actualidad dirige y coordina las ediciones de Barcelona y Madrid de la revista 'Le Cool'.

Raúl Pizarro (1973)

Estudió Magisterio y Pedagogía, ha realizado trabajos como actor para teatro y televisión. Sus primeros poemas aparecieron en la revista 'Nadie Parecía'. Es incluido en la antología 11 inicial. Última poesía en Cádiz. Su debut literario se produjo con la publicación del cuaderno 'Refugio' (Tertulia de La Chancillería, 2004). Ganó el Premio Antonio Machado con el poemario 'Tiempo adverso'. Dos años después obtiene el Premio Florentino Pérez-Embid con su obra 'Caída hacia la luz (notas de un diario). Cuando dentro de algunos meses vuelva a pasear¡.

Juan Bonilla (1966)

Escribe de poemas, relatos cortos, novelas y recopilaciones de artículos periodísticos. Su primera obra, 'El que apaga la luz', fue publicada en 1994. En 1996 publicó la novela 'Nadie conoce a nadie', que fue llevada al cine en 1999 por Mateo Gil con el mismo título y con Eduardo Noriega, Paz Vega y Jordi Mollá como protagonistas. Al que les siguieron 'La Compañía de los solitarios' y la novela 'Cansados de estar muertos'. En el año 2000 vio la luz su tercer libro de relatos, La noche del Skylab. En 2003, su novela Los príncipes nubios obtuvo el Premio Biblioteca Breve. La obra 'Tanta gente sola' obtuvo el Premio Mario Vargas Llosa al mejor libro de relatos publicado ese año. Ha publicado cuatro libros de poemas: 'Partes de guerra', 'El belvedere', 'Buzón vacío'.

José Mateos (1963)

Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla. Destaca como poeta, ensayista y editor. Ha publicado los poemarios 'Una extraña ciudad' (1990), 'Días en claro' (1995), 'Canciones' (2000), 'La niebla' (2003. En 2011 publicó 'Historias de un Dios menguante'. "El poema te tiene que llegar, se va haciendo solo, e interviene poco la voluntad y la disciplina de ponerse todas las mañanas a ello", afirmó en una entrevista a Diario de Jerez.