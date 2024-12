Dos jerezanos superan el reto de subir a las cimas más altas de cada provincia

Hablar de José Manuel Rosa y Rosario Jiménez es hablar de dormir bajo cielos estrellados, de botas, mochila y lo que la naturaleza les depare. Desde que eran niños tienen pasión por la montaña y este mes de diciembre han cumplido el reto de subir el pico más alto de cada provincia de España, nada más y nada menos.

"Ha sido una epopeya en cuanto a kilómetros", reconoce José Manuel, quien detalla que han estado dos años y medio con este particular reto deportivo. "Nosotros empezamos diciendo que íbamos a hacer los más altos de Andalucía, y los completamos. Después la gente nos animó y comenzamos con los picos más altos de cada comunidad autónoma, que son los retos más exigentes, e hicimos los 16 picos (Asturias y León comparten cima). Esto salió ya en los medios de comunicación y todo el mundo nos preguntaba: ¿Y ahora qué?", comenta el jerezano.

Y ese 'ahora' fue completar su particular mapa de picos, haciendo en este 2024 las 24 cimas que le quedaban hasta completar las cuarenta y cinco cimas que conforman este listado, que incluye los 50 techos de cada provincia española. "Cuando fuimos a Cataluña, por ejemplo, ya teníamos una cima del reto anterior, pero en cuatro días hicimos hasta tres picos. Una pasada. La parte norte fue complicada, pero sarna con gusto no pica. Es cierto que esto no es algo 'extraordinario', pero creo que de Jerez no lo hecho nadie, o por lo menos no lo hemos visto. Y si viendo nuestro reto alguien de la ciudad se anima, pues al menos tiene más información", subraya Rosa.

Pero en este reto la pareja no ha estado sola. Casi en la mayor parte de este viaje por las montañas de España ha estado con ellos su perro 'Custodio', un bodeguero "montañero". "Ambos somos scouts y desde niños nos ha gustado todo esto. Además, con las tierras tan bonitas que tenemos tan cerca como Grazalema y Cazorla, es imposible no moverse. Con este reto hemos descubierto la gran diversidad que hay en España, hemos conocido pueblos 'perdidos' que si no fueran por estos picos no tendrían el aliciente de ir a visitarlos. Creo que hemos hecho unos 25.000 kilómetros con la furgoneta", detalla el jerezano.

La pareja agradece el apoyo de los cinco patrocinadores en esta aventura por España y aunque no han tenido ningún accidente grave, subrayan que han vivido algunos momentos complicados. "Hemos tenido una gran evolución y pensábamos que no íbamos a subir algunos niveles y lo cierto es que no hay límites, porque ya no era sólo senderismo, sino también alpinismo. Ha sido una satisfacción personal muy grande conseguir este reto", añade. Y como ya les ocurrió hace un año, la pregunta es ¿y ahora qué? "Ahora vamos a descansar (risas) y quizás empecemos a conocer el extranjero...", avisan. Queda aventura por contar.