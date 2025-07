Jerónimo Roldán Rosa, 'Hijo Predilecto de Jerez', "por ser justo y amado"

"Predilecto porque esta ciudad te quiere, te tiene un amor especial, y lo reconocemos". Los Claustros de Santo Domingo albergaron este sábado el acto de entrega al periodista Jerónimo Roldán Rosa de la distinción de 'Hijo Predilecto de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera'. Una sesión extraordinaria y solemne de pleno que congregó a numerosas autoridades, compañeros de profesión del protagonista, deportistas, toreros, familiares y allegados, y que se inició tras guardar un minuto de silencio por el periodista jerezano Juan Ignacio López, fallecido recientemente.

Tras la correspondiente lectura del acta, el periodista David Gallardo, en nombre de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) "y de la comisión que hace unos años solicitó que llegara este día", hizo un "viaje a través del tiempo, de la palabra, de la voz, del compromiso y del corazón. Es el viaje de un hombre que sin buscar protagonismo se convirtió en una de las grandes voces de Andalucía".

Nacido en Jerez de la Frontera el último día de 1946, Jerónimo, Jeromo, Momo, eligió el periodismo, pero podría haber trabajado donde quisiera. Corresponsal, redactor, locutor, narrador, reportero, relaciones públicas, publicista y, sobre todo, cronista.

Una dilatada trayectoria profesional, habiendo desempeñado labores destacadas de información en prensa escrita, radio y televisión, especialmente sobre el mundo taurino y deportivo, desde 1964, año en que se inició en el periodismo, siempre fiel a su compromiso con la información ha dado ejemplo de periodismo objetivo, preciso y también de opinión constructiva. Cadena SER, ABC, agencias de comunicación, Onda Jerez, colaborador de Canal Sur, Diario de Cádiz, etc. No le faltaban ofertas, pero prefirió quedarse en su tierra.

Su labor profesional ha sido reconocida en numerosas ocasiones por la ciudad de Jerez con merecidos homenajes por iniciativas de diferentes instituciones (Asociación de la Prensa, prensa deportiva, sociedad jerezana, etc.) a los que se suman numerosas personalidades, entidades, que ponen de manifiesto el enorme arraigo y popularidad del homenajeado en el ejercicio de su actividad profesional y su honda repercusión en el tejido social de nuestra ciudad a lo largo de su vida laboral, así como las múltiples actuaciones llevadas a cabo de forma desinteresada en beneficio de personas y entidades sociales. Han sido innumerables las muestras de apoyo a que el reconocido periodista sea distinguido con tal reconocimiento.

"Su talento no estaba sólo en contar lo que pasaba, sino más bien en cómo lo contaba, con sus silencios, sin copiar a nadie y dejando hablar, porque Jerónimo es de esas personas a las que les gusta escuchar. Durante más de 60 años su voz ha formado parte de nuestra vida como oyentes y lectores", recordó Gallardo, quien calificó a Roldán de "leyenda y justo. Nunca ha callado una verdad ni se ha dejado llevar por intereses. Siempre eligió el rigor, la constancia y ser útil. No sólo es periodista, es comunidad. Ha dedicado toda su vida a darle voz a los demás, dignificando el periodismo sin pedir nada a cambio. Jerónimo nos enseñó que ser periodista no es tener una bonita voz o saber escribir; ser periodista es tener algo valioso que decir y, sobre todo, saber escuchar".

El instructor de la propuesta, el teniente de alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, fue el encargado de leer el expediente administrativo que ha concluido en esta concesión aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez este pasado viernes, 25 de julio, por unanimidad.

Entre los méritos que constan en el expediente, Real subrayó "su compromiso con la información, su ejemplo de periodismo objetivo, preciso y de opinión constructiva, con una importante participación en acciones sociales con entidades de Jerez, así como en homenajes y reconocimientos a artistas o deportistas jerezanos"

Tras el acto de entrega del reconocimiento de manos de la alcaldesa, María José García-Pelayo, a ritmo del pasodoble 'Gallito', Jerónimo Roldán dio las gracias por el título y ofreció unas palabras a los asistentes, que inició con el emocionado recuerdo al compañero Juan Ignacio López. Roldán recordó que el periodismo "libre, riguroso y de calidad es antídoto contra el uso demagógico o perverso de la información, así como contra el abuso de poder". Jerónimo aseguró que ser Hijo Predilecto "es un privilegio" y dio las gracias a las personas que iniciaron esta aventura que este sábado se hizo realidad.

Roldán hizo un recorrido desde la infancia, "un estudio profundo de cómo nació mi vocación periodística". Leía periódicos desde muy niño, como el histórico 'Ayer', que luego fue sustituido por 'La Voz del Sur', en sus tiempos de paso por el colegio de los Marianistas, cuando empezaba a aflorar su afición apasionada por el fútbol y los toros. Más de medio siglo de profesión "en los que me ha dado tiempo de hacer muchas cosas y ver cómo la ciudad se ha ido transformando", así como las formas de hacer periodismo y los avances tecnológicos al respecto.

Jerónimo también quiso recordar nombres que han influido en el curso de su carrera como los de Carlos Vergara y Antonio Pérez Sauci, "que se empeñaron para que me vinculara a Radio Jerez, y de muchos otros que también me orientaron y enseñaron tantas cosas buenas de esta profesión". También tuvo palabras para la política Rosa Bautista y para la figura solidaria de Mercedes Domecq, "como ejemplos de la influencia que tiene la mujer en la sociedad jerezana". Jerónimo hizo además un llamamiento a la dignificación de la profesión periodística y solicitó a las autoridades presentes que apuesten "por la necesaria transformación social de Jerez".

Jerónimo concluyó dando "las gracias a Dios por encima de todo, por dotarme de agilidad mental, y por estar protegido a través de mi familia y mis muchísimos amigos. Muchísimas gracias".

Encargada de cerrar el acto, María José García-Pelayo subrayó el papel fundamental de Jerónimo Roldán para entender la evolución de Jerez en los últimos 60 años, "desde su siempre objetiva visión y su incansable oficio periodístico, consiguiendo que Jerez fuera conocida en toda España gracias a sus crónicas y entrevistas"

García-Pelayo hizo especialmente hincapié en el cariño que le tiene todo Jerez a Jerónimo Roldán, y “creo que no hay nada más grande que el ser reconocido en su propia tierra. Además, hemos tenido la suerte de escuchar hoy una clase magistral de la vida a través de tu discurso”.

También agradeció a la Asociación de la Prensa de Jerez su papel en este homenaje e incidió “en lo difícil que lo tienen hoy en día los periodistas, por la inmediatez, por el mundo convulso en el que vivimos en muchos sentidos y el mundo global actual en el que el bulo está por encima de la veracidad”.

“Sin duda hoy, no solo reconocemos a Jerónimo Roldán como periodista, sino que en cierta manera también homenajeamos a una profesión en general; y no es la primera vez que lo hacemos, porque hace unos meses también reconocimos en Jerez la figura del fotoperiodista en la persona de Emilio Morenatti. Por ello, los periodistas en Jerez deben sentirse reconocidos, ya que somos conscientes de su trabajo y de su labor en la sociedad. Gracias a tu periodismo Jerónimo, en Jerez tenemos el sentimiento de defender lo nuestro, así que gracias por ello y por todo lo que has hecho hasta ahora y por todo lo que te queda por hacer”.

Y con cartuchos de camarones, almendritas y una copa del mejor vino de Jerez, servido con el arte de la venencia de Jesús Rubiales, concluyó este merecido homenaje a Jerónimo Roldán Rosa. Un 'hijo' excepcional.