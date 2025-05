José Antonio Díaz optará a ser secretario local del PSOE de Jerez

El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Díaz, ha anunciado este miércoles que optará a ser secretario local de esta formación para los próximos cuatro años. Díaz ha dado a conocer su candidatura acopañado de parte de la actual ejecutiva local, de concejales de anteriores mandatos y de otros miembros destacados de la formación a nivel local.

Por el momento, no se ha decidido cuándo se celebrará la asamblea donde los militantes socialistas jerezanos deberán elegir a la persona que sustituirá a Mamen Sánchez, que ha estado al frente del PSOE desde 2017, aunque esta deberá celebrarse antes del 30 de junio. Díaz competirá con África Becerra, que encabeza una candidatura conformada en parte por algunos que formaron parte de la actual ejecutiva y que dimitieron hace algo más de un año al exigir que este proceso congresual se adelantara tras la derrota electoral de hace dos años.

El día elegido por el edil para anunciar su candidatura no es baladí. Lo ha hecho justo el mismo día que se cumple dos años de las últimas elecciones municipales donde el PSOE perdió la alcaldía tras ocho años de gobierno. Por ello, Díaz comentó que el principal objetivo de su candidatura es "reorganizar" el partido para "recuperar el gobierno de la ciudad, de la Diputación y de la Junta de Andalucía".

Ahora bien, sí puntualizó que, en el caso de que sea elegido secretario local de los socialistas, no supondrá que ello conlleve de manera automática que vaya el candidato del partido en los comicios locales de 2027. "Son dos procesos distintos y no estamos en ese momento", sentenció. Acto seguido, apuntó que será la nueva ejecutiva la que "elija en ese momento al mejor candidato" y avanzó la posibilidad de que sea otro el candidato puesto que la "bicefalia" no es algo nuevo en el PSOE. En este sentido, argumentó: "Pilár Sánchez fue alcaldesa y no era secretaria local; y Mamen Sánchez fue alcaldesa y no era secretaria local" —ambas no lo fueron en las elecciones que les permitió acceder a la Alcaldía, pero sí acabaron siéndolo ya una vez eran máxima autoridad de la ciudad—.

Díaz mostró su predisposición a buscar un "acercamiento" con la otra candidatura. Aunque bien es cierto que dejó claro dos cosas. Lo primero es que su candidatura "no se ha movido" y se ha mantenido con "lealtad" en la ejecutiva actual. Y segundo, cualquier acuerdo, pasa porque él sea el secretario local porque para "eso me presento".

El aspirante a la secretaría local del PSOE afirmó que presenta su candidatura con el objetivo de "recuperar el gobierno de la ciudad para impulsar un proyecto para todos los ciudadanos que haga volver el orden económico al Ayuntamiento, recuperar los servicios públicos, atraer inversiones y fomentar la vivienda pública". Para ello, apeló a la "unidad de la militancia" en torno a "un equipo de trabajo" que tiene "un proyecto compartido y reconocido" al estar formado por integrantes del "movimiento vecinal, cultural, deportivo, social y empresarial, tanto del Jerez urbano como rural". "Queremos generar esta ilusión y enamorar a los ciudadanos", agregó.

Un instante de la intervención de José Antonio Díaz. / Vanesa Lobo

Tras dirigir unas palabras de agradecimiento a la secretaria saliente, Mamen Sánchez, que anunció poco después de salir de la Alcaldía que no optaría a la reelección como secretaria local del PSOE, el portavoz municipal de la formación indicó que trabajará para hacer "un PSOE imparable", esforzándose en "ampliar y ensanchar nuestro electorado", un objetivo que es "prioritario" a su entender.

Junto a Díaz, comparecieron algunos concejales del actual grupo municipal como Carmen Collado o Cristina Jiménez; exconcejales como Ainhoa Gil, Esther Mayolín, José Manuel Jiménez, Susana Romero, Irene Canca o Abraham Granadino; además de dirigentes vecinales como Jesús Palomo y Luis Neira, entre otros.