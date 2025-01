José Antonio Díaz: "El PSOE es la única alternativa de gobierno para reconducir Jerez"

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, y Jesús Alba, viceportavoz, han ofrecido una rueda de prensa en la que han hecho balance del pasado año 2024 y han expuesto los retos sobre la labor de oposición que el grupo socialista desarrollará a lo largo del año 2025.

El portavoz socialista ha iniciado la rueda con un análisis y balance de la gestión desarrollada por el gobierno de Pelayo durante el año 2024. “Jerez no tiene gobierno. El gobierno de Pelayo es un pollo sin cabeza. Un gobierno débil, indolente basado en la improvisación para borrar todo lo que funcionaba. Presidido por una alcaldesa que mintió en campaña, que miente en el gobierno y que seguirá mintiendo porque es su naturaleza. Pelayo prometió cambiar cosas, pero no nos contó que ese cambio era para empeorar a Jerez. En el año 2024 se evidencia que el gobierno del PP de Pelayo no tiene un proyecto de ciudad, no hay un plan que defina el presente y el futuro de Jerez. Y cuando un gobierno no tiene proyecto tampoco tiene presupuesto. Después de un año y medio Jerez sigue sin presupuesto y el PP tiene mayoría absoluta para aprobarlo”.

Gestión económica

Díaz recuerda el caos en la gestión económica de Pelayo: “2024 es el año de la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez: agua, el IBI, impuesto de circulación, el impuesto de actividades economicas, impuesto de construcciones o la plusvalia. El mayor ataque de una alcaldesa al bolsillo de los jerezanos. Pero 2024, ha sido también el año de la mayor subida de sueldos a una élite de trabajadores del Ayuntamiento. En un solo año, ha subido los salarios de una elite de trabajadores municipales en 21 millones de euros que pagarán los jerezanos de sus impuestos.Además, las empresas municipales están en situación crítica: Comujesa y Fundarte en pérdidas, y sin noticias de la Junta de Andalucía en Cirjesa para invertir en el Circuito de Jerez. 2024 ha sido el año de los impagos a las empresas, Pelayo ha gastado más de lo que ingresa, ha aumentado la deuda, y las facturas impagadas ya no caben en los cajones”.

Servicios públicos

El portavoz socialista enumera los deterioros provocados por Pelayo en los servicios públicos: “2024 ha sido el jaque mate de los servicios publicos:la limpieza a peor y no funciona por culpa de la desorganización interna del Ayuntamiento. Jerez está más sucia. A esto hay que sumarle que Jerez es más insegura, aumenta la delincuencia en los barrios, no hay plan de seguridad, la alcaldesa intenta ocultar la delincuencia mientras que los delincuentes campan a sus anchas. Tenemos más policías que nunca, pero hay más inseguridad por la falta de planificacion de una alcaldesa que elude sus responsabilidades en materia de seguridad”.

“Las calles están a oscuras, como oscuro es el gobierno de Pelayo. No hay mantenimiento y hemos detectados más de 800 puntos sin luz, con barrios totalmente apagados durante días y semanas. Las calles levantadas y barrios abandonados, no hay un plan de infraestructuras, actúan a salto de mata y lo que se hace, se hace mal. Las instalaciones deportivas carecen de mantenimiento. Las pistas deportivas de la Granja o Icovesa totalmente abandonadas con suciedad y vallas rotas. Jugar en las pistas deportivas supone un alto riesgo para nuestros niños y niñas”, añade José Antonio Díaz.

“Y este deterioro de los servicios públicos desde que gobierna Pelayo se refleja en la parálisis del crecimiento económico. No crecemos, estamos estancados, no vienen empresas, las empresas huyen, los polígonos estan abandonados, comidos por la basura y escombros”, expone el portavoz socialista. “Sin duda, el gobierno de Pelayo no ha dado respuesta a la falta de viviendas asequible que afecta a la mayoría de los jerezanos. De hecho, el gobierno municipal ha perdido una subvención del Gobierno de España para construir 230 viviendas en Estancia Barrera. Una oportunidad que deja escapar por la falta de gestión de un gobierno insensible e indolente”, añade el portavoz socialista.

Gestión

“2024 se recordará porque Jerez no tiene alcaldesa. Pelayo pasa mas tiempo en Madrid que en Jerez, una pluriempleada de la política con tres cargos: alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, por los que percibe 120.000 euros anuales. Pelayo ejerce en la Alcaldía de Jerez a tiempo parcial y de los 365 días del año pasa más de la mitad fuera de nuestra ciudad. Pelayo debería saber no se puede gobernar Jerez con un mando a distancia o con mensajitos de whatsapp. Jerez se merece una alcaldesa comprometida al 100% , en exclusividad y a tiempo completo. Pelayo no tiene ni interés ni compromiso por ser esa alcaldesa.”, denuncia José Antonio Díaz.

Inversiones del Gobierno y la Junta

Díaz ha valorado la intervención de otras administraciones en la ciudad de Jerez: “el año 2024 se recordará que el Gobierno de España salvó a Jerez de la ruina económica. 13 millones de euros de ingresos extraordinarios para el Ayuntamiento de Jerez, varios préstamos para pagar deuda y mucha inversión como la carretera de acceso a Jerez por la rotonda Michelín, la renovación de los colegios Antonio de Nebrija y Tartessos, la reurbanización de la plaza del Mercado, o la restauración del palacio Riquelme entre otras. El Gobierno de España invirtiendo en Jerez”.

“Y en 2024 se recordará que la Junta de Andalucia sigue sin aparecer: el Museo del Flamenco paralizado, el yacimiento de Asta Regia sin noticias, el centro de formación San Juan de Dios en ruinas, la sanidad a peor, el Circuito de Jerez sin apoyo economico, la carretera de los Albarizones sin reformar, el rio Guadalete sin la inversión prometida, etc… la Junta de Andalucía, a la fuga y Jerez no existe para Moreno Bonilla”, continúa el portavoz socialista.

Capitalidad Cultural

“Pelayo carece de proyecto cultural. Ha cogido la bandera de la Capitalidad sin creer en ella. Empezó eliminando los festivales Xera, Intramuros, Festival Internacional de Títeres, entre otras. El Flamenco en Jerez está sin rumbo desde que eliminaron la Unidad del Flamenco y claro ejemplo es el esperpento y bochornosa presentación de 29 Festival Flamenco de Jerez. Ahora se quiere cargar la fiesta de la Bulería en su 58 edición, proponiendo su celebración encerrándola en el teatro Villamarta, olvidando que la Fiesta de la Bulería no es un espectáculo al uso. Pelayo maltrata la esencia del Flamenco de Jerez y todo porque no tiene ni idea”, apunta el portavoz socialista.

Díaz pregunta: “¿Cúal es la apuesta por la cultura de Pelayo? La cultura es inversión, no es un gasto. Pelayo se carga actividades culturales modernas y de vanguardia o deteriora eventos tradicionales de Jerez, con la excusa económica pero no tiene escrúpulos en financiar actos costosos y deficitarios como la jura de bandera, la Vuelta ciclista España o las campanadas de fin de año, de las que, por cierto, todavía no ha pagado el catering de la empresa. La cultura es y debe ser una herramienta para transformar la sociedad, igualitaria, plural, diversa por eso Jerez es Jerez, y se están cargando el tejido cultural de nuestra ciudad y faltando el respeto a los jerezanos y jerezanas”.

Navidad

Díaz reflexiona sobre los problemas generados en las recientes celebraciones navideñas: “Este gobierno parece que se ha marcado el objetivo de atacar nuestras tradiciones, nuestras señas de identidad, lo que nos hace únicos como ciudad y municipio. La Navidad se adelantó al mes de los difuntos, sonaban las zambombas mientras muchas familias de Jerez visitaban el cementerio para recordar a sus seres queridos. Los vecinos del centro histórico han soportado un infierno durante seis fines de semana: ruidos, basuras, bloqueo de acceso a sus viviendas y garajes, destrozos del pavimento y de elementos históricos, carga y descarga sin horario definido. Más que fiestas navideñas parecía una feria y en ocasiones hasta una verbena y todo ello sin un Plan de Evacuación y Emergencias. En definitiva, triste imagen de nuestras fiestas, renunciando a su tradición y apostando por actitudes incívicas, fomentando el consumo descontrolado de alcohol, y todo ello con la complicidad de la alcaldesa y que ha derivado en una falta de seguridad. Pelayo ha degradado un Bien de Interés Cultural que es la zambomba de Jerez".

"Del mismo modo ha pasado con la Cabalgata de Reyes. Los ciudadanos han alzado la voz con su descontento,porque no ha estado a la altura de la ilusión de los niños y niñas, sin esencia, sin pensar en lo niños y niñas. Es necesario mejorar la cabalgata de reyes para el próximo año”, añade.

Oposición en 2025

“En 2025 como en 2024, el Grupo Socialista seguirá fiscalizando y controlando la gestión municipal. Somos la única oposición real al gobierno de Pelayo y realizamos una oposición seria y responsable. El PSOE es la única alternativa de gobierno para reconducir Jerez y reconstruir lo que está destrozando Pelayo.Y lo haremos con los jerezanos y jerezanas, escuchándoles y atendiendo sus problemas. No solo a los 30.000 jerezanos y jerezanas que confiaron en el PSOE en las pasadas elecciones municipales sino también de todos aquellos que están decepcionados y engañados por el gobierno de la señora Pelayo”, señala el portavoz socialista.

“Por eso, nosotros apostamos por no subir mas impuestos, que el dinero se gaste en los jerezanos y no en la alcaldesa, que se mejore la seguridad con un plan para que los barrios sean mas seguros,que se mejore la limpieza con mas trabajadores y mas presupuesto,que se ejecute un plan de mejora de barrios, para reparar acerados y dar luz a las calles,que se atienda a la zona rural con inversiones para pasar pagina a este año y medio de abandono. Que se ponga en marcha un plan para pagar a las empresas, a los proveedores y generar certidumbre, activando el urbanismo como puente para impulsar y atraer inversiones”, anuncia el portavoz socialista.

“Es prioritario recuperar el orden económico en el Ayuntamiento de Jerez agilizando los trámites administrativos y no gastando más de lo que se ingresa. Sólo así se puede recuperar una senda de inversión con la que potenciar nuestro centro histórico, impulsar proyectos industriales medioambientales en la zona de Bolaños y generar empleo y actividad económica. Es necesario construir vivienda pública, hay que dar respuesta a un problema que afecta a los jerezanos que no puedes acceder a la compra de una vivienda o un alquiler”, concluye José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez.