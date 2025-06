“Jerez tiene un gobierno teatral, una coreografía perfecta, pero sin contenido”

Pregunta.¿Qué le impulsó a presentar su candidatura para ser el secretario del PSOE de Jerez?

Respuesta.Todo partió desde el convencimiento y desde el compromiso que tengo con mi partido. Después de tantos años me veía con fuerzas, sobre todo gracias al apoyo de los compañeros de esta agrupación. Además, se han unido distintas sensibilidades del partido que comparten el objetivo de ganar las próximas elecciones municipales, volver a recuperar el gobierno de la Diputación y, sobre todo, el de la Junta.

P.¿Su nueva ejecutiva puede catalogarse como continuista? Se lo digo porque muchos formaron parte de la anterior liderada por Mamen Sánchez...

R.Esta es una nueva etapa. Aunque haya compañeros que ya estaban, se han incorporado nuevos a la ejecutiva que forman parte de otras sensibilidades. Es un proyecto que nace de manera conjunta, con nuevos objetivos, nuevos planteamientos y, evidentemente, manteniendo lo positivo de la anterior ejecutiva y marcándonos nuevos retos a corto y a medio plazo.

P.¿Cómo se encuentra el PSOE en Jerez? Viene de sufrir un importante varapalo en 2023 al perder el gobierno de la ciudad...

R.Como no puede ser de otra manera, respetamos los resultados electorales porque así lo decidieron los ciudadanos. Durante el gobierno del PSOE, fueron muchos los aciertos, aunque posiblemente también hubo errores. Pero también hubo una serie de elementos como el contexto nacional, la división de la izquierda o la división que hubo en Guadalcacín. Todo esto supuso aquel resultado, aunque no hay que olvidar que fue el tercer mejor resultado de la historia del PSOE con casi 30.000 votos. Por lo tanto, hay que cuidar a ese electorado y enamorar a aquellos que no nos votaron. El partido ya se ha reorganizado y está fuerte en Jerez; solo hay que ver la alta participación que hubo en este proceso de elección de la nueva ejecutiva y que la militancia está muy comprometida.

P.Habla de enamorar al ciudadano. ¿Cómo piensa hacerlo?

R.Lo vamos a hacer escuchando, atendiendo a los ciudadanos, estando en la calle, conociendo sus problemas, tanto los pequeños como los grandes, y haciendo esa oposición que es útil frente a un gobierno del PP que ni atiende ni escucha. En estos dos años de gobierno del Partido Popular, Jerez ha avanzado poco o nada y eso lo están viendo los jerezanos; así nos lo transmiten día a día. Nos llaman continuamente planteándonos problemas diarios en sus calles, en sus plazas o en sus barriadas.

P.¿Y cómo va a enamorar a esa parte de la militancia que no le apoyó en la asamblea? La otra candidatura obtuvo más del 30% de los votos...

R.No se puede obviar que es una parte importante de la militancia. Pero ellos tienen muchos años de militancia y saben perfectamente que, cuando se termina un proceso, tenemos que seguir todos juntos como partido y como proyecto político. Ellos, evidentemente, van a participar y van a colaborar. Y, sin duda, les voy a tender la mano a todos y cada uno de ellos porque el mayor activo que tiene el Partido Socialista es su militancia y aquí nadie sobra. Por lo tanto, construiremos los espacios necesarios para que participen y se integren en este proyecto.

Díaz, en un momento de la entrevista. / Manuel Aranda

P.Uno de los asuntos que centró los días previos a la asamblea fue la propuesta de la otra candidatura de que la agrupación local del PSOE pase a estar catalogada como municipal. ¿Ve usted necesario, ya una vez superado el congreso, iniciar el debate interno sobre la catalogación que debe tener la agrupación jerezana?

R.Ahora lo importante es centrarnos en las elecciones a la Junta de Andalucía, que se convocarán dentro de poco, porque nuestro objetivo debe ser ganarlas. Toda la militancia tiene que estar trabajando, apoyando y colaborando para hacer una campaña importante en favor de María Jesús Montero para que los andaluces vuelvan a tener una sanidad digna, para que la educación pública no se desmantele, para mejorar la dependencia y no te la concedan cuando ya estés muerto o para facilitar el acceso a la vivienda. En eso debemos centrarnos ahora. Lo de la agrupación municipal lo deberá decidir la militancia y también habrá que escuchar a las agrupaciones locales de las ELA, que en este caso también tendrían que decir.

P.Hablando de la gestión municipal, lleva dos años siendo muy crítico con la gestión del PP...

R.Hay una parálisis municipal. Jerez tiene un gobierno teatral, es una coreografía perfecta, pero vacía de proyecto. El ejemplo más claro es que, a pesar de que tienen mayoría absoluta, sigue sin haber un presupuesto municipal. Los servicios públicos están peor y no funcionan. Ahí está la limpieza y lo hemos visto en el González Hontoria, que un mes después de la Feria es un vertedero. Hay calles a oscuras y eso es porque en 2024 el gobierno de Pelayo no gastó ni un euro en reposición del alumbrado público. Ni tampoco invierte en el mantenimiento urbano con calles levantadas. Es un gobierno que está dando vueltas en una rotonda y no sabe cuál es el destino. Es un gobierno caótico y nefasto en la gestión económica. Y es un gobierno que improvisa y es desordenado. El problema es que tenemos una alcaldesa a la que únicamente le importa construir su futuro en Madrid.

P.PP y PSOE llevan años sin entenderse. ¿No hay posibilidad de alcanzar algún puente de diálogo?

R.Nosotros siempre le hemos tendido la mano para llegar a acuerdos. Por ejemplo, en el Plan Edil participamos y aportamos una serie de propuestas. Agradecimos que, de los diez proyectos que presentamos, siete se incluyeron en el Plan Edil, una convocatoria del Gobierno de España que dará más de 20 millones de euros. Y hemos colaborado y aprobado algunas ordenanzas porque nosotros apoyaremos todo lo que sea bueno para Jerez. El tender puentes, cuando se tiene una mayoría absoluta, le corresponde al gobierno municipal. Nosotros estamos dispuestos a atravesar ese puente. Otra cosa es que la alcaldesa quiera tenderlos.

P.¿El nuevo presupuesto municipal es una buena oportunidad?

R.Es un buen momento, pero el presupuesto supuestamente ya está elaborado, aunque no tenemos ningún documento que lo acredite. Cuando nos reunimos con el gobierno, nos dieron una serie de pinceladas que no tenían coherencia en determinadas cuestiones y que nos generó muchas dudas. El documento se ha presentado sin permitir que la oposición pueda hacer aportaciones. Ellos dicen que el periodo de alegaciones será el momento para presentarlas, pero yo no lo creo así; esto debe hacerse en el momento preparatorio. Otra cosa es tener mayoría absoluta y poder decidir lo que se quiera, pero pienso que, al menos, se debe tener la decencia de plantear a los grupos de la oposición una reunión previa para que hagamos aportaciones. Después, las acepta o no, pero en este caso, y con mayoría absoluta, este gobierno arrolla y no entiende de colaboración.

P.¿Y qué es lo que debe tener el nuevo presupuesto para que el PSOE se plantee apoyarlo o abstenerse?

R.Es fundamental que se protejan los servicios públicos y que sea un presupuesto que no suban los impuestos más de lo que han subido. No hay que olvidar que la alcaldesa ha realizado la mayor subida de impuestos de la historia, con el IBI, el ICO, la tasa del agua, el impuesto de circulación a los vehículos clásicos e históricos. Pero me temo que el proyecto de presupuestos que ha presentado tiene unos ingresos inflados por lo que, hasta que no veamos la documentación, no podemos pronunciarnos. Lo que queremos es rigor económico, equilibrio presupuestario y, sobre todo, que el ayuntamiento funcione con una responsabilidad económica porque uno de los graves problemas que tiene nuestro ayuntamiento es que está intervenido, con una deuda importante y que necesitamos poner orden y rigurosidad.

P.Sin embargo, el gobierno municipal advierte de que estas subidas han sido impuestas por el Ministerio de Hacienda...

R.Usted sabe igual que yo, como lo sabe todo el mundo, que el Ministerio de Hacienda no impone ninguna subida porque el PSOE ha estado ocho años gobernando y nunca subimos los impuestos. El Partido Popular, en cambio, lleva dos años y ha subido todos los impuestos y porque no hay un impuesto por respirar que, si no, también lo impondría. Pero son impuestos que no van a mejorar los servicios públicos, sino que van a pagar la subida salarial de 20 millones a una élite de la plantilla municipal.

P.No hay entendimiento entre el Gobierno central y el gobierno municipal del PP...

R.La dinámica de este gobierno del PP es que todo es culpa del Gobierno de España. Eso de echarle la culpa siempre a Pedro Sánchez puede funcionarte bien la primera vez e, incluso, la segunda. Pero hacerlo de manera continuada solo demuestra que estás tapando tu propia incompetencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ingresado a cuenta más de 75 millones en dos años a Jerez y le ha transferido unos ingresos extraordinarios de 13 millones. Le ha puesto a su disposición dos fondos de ordenación para pagar a los proveedores a los que la alcaldesa no paga. El Gobierno de España lleva dos años salvando la gestión económica del gobierno de Jerez por lo que la alcaldesa tiene que ser es un poco más agradecida y más leal institucionalmente. Cuando la alcaldesa dice que el Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por la ciudad y que ha invertido 400 millones de euros, debería decirnos dónde y cuándo los ha invertido porque el Museo del Flamenco está paralizado, la ciudad de la justicia son dos papelitos que se han firmado, del centro de salud de la zona norte no sabemos nada y vemos que se está desmantelando la educación pública, que la sanidad va a peor con centros de salud cerrados en verano o con más listas de espera para hacerse una prueba diagnóstica o la pérdida de unas subvenciones para construir viviendas asequibles en Jerez. Pero la alcaldesa nunca quiere molestar a su jefe Moreno Bonilla cuando la mayor parte de las competencias son de la Junta.

José Antonio Díaz. / Manuel Aranda

P.¿Y cómo se arregla la deuda municipal? Desde hace años, se tira a base de refinanciaciones...

R.La deuda municipal tiene solución siempre que se gestione desde el rigor económico, el equilibrio presupuestario y la capacidad de decir no en determinadas ocasiones por responsabilidad. Lo que no puede ser es convertirse en una trituradora de gastar dinero. Ya lo hemos visto con un aumento de la deuda y del periodo medio de pago a proveedores. Y ahí está el ejemplo de Comujesa, la mayor empresa municipal del Ayuntamiento que presenta pérdidas una vez más. Y encima tanto la alcaldesa como Jaime Espinar se atreven a decir que es una buena gestión tras un año donde hubo 1,5 millones en pérdidas y ahora 1,2 millones. Es una empresa a la que se está dejando morir.

P.¿Será usted el candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2027?

R.El candidato del PSOE para las municipales será el que decida la militancia en su momento para que pueda competir con las mayores garantías de éxito.

P.Pero, ¿le gustaría serlo?

R.Ahora mismo lo que me gusta es ser secretario general de todos los militantes de mi agrupación. Esa es mi misión ahora mismo y para esto estamos planteando espacios de encuentro dentro de la agrupación y, en paralelo, haciendo una oposición de fiscalización al gobierno municipal y atendiendo a los ciudadanos para darles una alternativa a sus problemas.

P.¿Cómo está viviendo como socialista todo lo que le está ocurriendo al partido a nivel nacional? Se están investigando graves casos de corrupción donde están implicados los dos últimos secretarios de organización del partido (Ábalos y Cerdán)?

R.Lo vivo con mucha indignación porque tres sinvergüenzas están manchando nuestro partido. Ese no es el reflejo de una organización que tiene más de 140 años de historia, que ha estado en los momentos más importantes de transformación de nuestro país y que esté empañando lo más importante que es la gestión política que se ha estado haciendo en estos últimos años con unas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, con subidas de las pensiones, con más de 21 millones de trabajadores en el país, una cifra récord, con un posicionamiento fuerte y riguroso en Europa... Y que todo esto quede empañado por estos tres evidentemente nos indigna y nos repugna. Pero esto también le ha ocurrido al PP. Ahí está la Gürtel, la ‘Kitchen’ y los más de 30 juicios que tendrán dirigentes populares en los próximos meses. Esto demuestra que es necesario plantear una revisión de las instituciones para sanearlas. Es el momento de acabar con el aforamiento porque se está utilizando de manera muy torticera. Todos somos iguales ante la ley.