La Joven Camerata Jerezana realiza un concierto benéfico para conseguir juguetes nuevos

La Joven Camerata de Jerez, bajo la dirección de Salvador Molina, ofrecerá este domingo 21 de diciembre un concierto benéfico a partir de las 18 horas en los Claustros de Santo Domingo. La iniciativa, que acumula ya nueve años de vida, servirá para contribuir a la campaña de Reyes Magos, por lo que el acceso al concierto será entregando un juguete nuevo, que debe ir sin envolver para facilitar su posterior clasificación para el reparto.

La Joven Camerata Jerezana, orquesta juvenil en formación, filial de la orquesta Álvarez Beigbeder, actuará de forma altruista para esta ocasión, aportando así su trabajo y dedicación a los más necesitados. Dicho acto pretende transmitir que dicho colectivo no sólo se aprende música y repertorio orquestal, sino que la formación es también motivo de aprendizaje y puesta en práctica de valores humanos ( disciplina, estudio, solidaridad, convivencia, esfuerzo, responsabilidad, satisfacción por el trabajo bien hecho, empatía, etc).

Cartel anunciador del concierto.

El repertorio elegido para la ocasión comenzará con "Fantasía Atlántida", una obra compuesta por el escritor y editor Saulo Ruiz (Tierra de Nadie) que vio la luz por primera vez en la pasada Feria del libro de Jerez, para continuar con la Danza del cisne (Tchaikovsky); Christmas Carols; la Danza de los mirlitones (Tchaikovsky); la Fantasia Atlántida 3ºmvto “Igne Natura Renovatur Integra” (con piano de Saulo Ruiz y Oboe de Gael Ruiz); Rapsodia de Navidad (Germán Álvarez Beigbeder); Czardas (Monti) donde participará como solista de marimba Guillermo González; y Valse Fantaisie (M. Glinka).