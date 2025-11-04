La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) ofrecerá un concierto benéfico en Jerez

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) ofrecerá el sábado 22 de noviembre, a las 12.30 horas, un concierto a beneficio del Hogar San Juan, en las instalaciones de las Bodegas Williams & Humbert de Jerez. El programa lo conformarán la Sinfonía n.º 3 en Mi Bemol Mayor, op. 55, 'Eroica', de Ludwig van Beethoven y 'Vltava' (El Moldava), del ciclo sinfónico Má vlast (Mi patria), de Bedřich Smetana.

La dirección musical de la JOSS está a cargo del maestro Michael Thomas, quien cuenta con un reconocido prestigio internacional en sus facetas de intérprete, compositor y director de orquesta.

Las entradas pueden adquirirse o bien a través del teléfono 644 227 733, así como en Abrines Música y el Hogar San Juan. El aforo es limitado.

Cartel del concierto benéfico.

Igualmente, se puede colaborar con esta iniciativa en favor del Hogar San Juan a través de la Fila Cero, en la cuenta bancaria ES33 0049 7323 2920 1000 9399 y en el bizum 04978.

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla es el resultado de la evolución de un proyecto educativo de estudios orquestales avanzados nacidos en el año 2008 en Sevilla, con la finalidad de proporcionar a todos sus integrantes prácticas orquestales de gran calidad, inculcando a los estudiantes valores del esfuerzo individual, trabajo en equipo, respeto y solidaridad. Todo ello como medio para la obtención de un aprendizaje musical y artístico de alto nivel. En la actualidad, el proyecto educativo de la JOSS alberga varias agrupaciones orquestales, programas para orquestas de cuerda, orquesta de cámara y agrupaciones camerísticas. Ofrece de forma regular a los alumnos, clases magistrales, cursos de evolución instrumental y cursos de dirección de orquesta.

La JOSS cuenta en la actualidad con una plantilla titular de 80 alumnos y 20 en plantilla de reserva, lo que le acerca a la formación sinfónica y le permite alcanzar programas musicales de estas características. Estos estudiantes de la JOSS conforman una plantilla con edades comprendidas entre los 13 y los 24 años y proceden de todo el territorio nacional, incluyendo a su vez a alumnos de procedencia internacional.

Todos los beneficios de este concierto irán destinados íntegramente al Hogar San Juan de Jerez, una entidad que nace como respuesta de la Iglesia Católica a la realidad de las personas sin hogar, haciendo el papel de familia de acogida y apoyo, para posibilitar la reconstrucción de sus vidas a aquellas personas sin hogar que viven la marginación del mundo de la calle.