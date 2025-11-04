'Músicas de Palacio’, comienza una nueva experiencia sonora en Jerez

Con la inauguración del centro cultural Palacio de San Dionisio, Jerez ha dado un paso adelante en su oferta cultural. El elegante enclave nace con la visión y misión de un Jerez envuelto en cultura y, por lo tanto, en prosperidad. Bajo el título 'Músicas de Palacio' presentan a la ciudadanía un formato experiencial para sentir y vivir la música desde la cercanía y la calidad, apostando con determinación por el talento local de tantos artistas y de tantos docentes-artistas que nuestra ciudad puede sentirse orgullosa de ser su hábitat.

'Músicas de Palacio' aspira a generar una cultura sostenida dentro de la vida cotidiana del ciudadano donde cada experiencia, cada concierto, suponga un estímulo y una inspiración; ya que la idiosincrasia de los mismos es fomentar la interdisciplinariedad entre las artes y los productos artísticos de Jerez. Los formatos de concierto buscan alejarse de los conceptos tradicionales de música clásica.

Cartel del concierto.

El próximo jueves, 6 de noviembre, a las 19:30 horas, a manos del Ensemble Altus, formado por Bruno Campelo (contratenor), Aníbal Soriano (cuerda pulsada) y Jorge Enrique García (viola da gamba), con su programa 'Dolcissimo Sospiro', arranca la experiencia. Todos son artistas de recorrido internacional pero, muy especialmente, hay que señalar la figura de Bruno Campelo: jerezano, formado en el Conservatorio Joaquín Villatoro de nuestra ciudad, y que a pesar de su juventud ya puede presumir tanto de un gran bagaje artístico como de un reconocido prestigio. Por primera vez cantará en su ciudad natal fuera de un entorno educativo.

El trío propone un viaje sonoro a través de las músicas de palacio entre el S.XVI y S.XVI con instrumentos históricos, por lo que el entorno no podría ser más idóneo. Este recorrido por la música historicista, cuna de gran parte de nuestra cultura, invita al espectador a sumergirse en una experiencia estética y emocional de gran riqueza.

Además, con la entrada del concierto, y antes de que comience, el público podrá disfrutar de una visita guiada a las exposiciones de los artistas Miki Leal y Paco Montañés, completando así una velada donde la música, el arte y el patrimonio se entrelazan para ofrecer una experiencia cultural plena.

Esta nueva propuesta se distingue por su apuesta por la excelencia, tanto en la selección de artistas como en la producción, el sonido y la ambientación. Más que un espectáculo, se trata de una experiencia sensorial y emocional, donde la historia, la cultura y la creación contemporánea se encuentran en un mismo espacio.

Con esta iniciativa, Jerez refuerza su compromiso con la cultura y sus creadores, situando a la ciudad como un referente en el impulso de nuevos formatos culturales que combinan tradición, innovación y calidad.

Información y reservas en: 956 69 46 22 / 626 51 29 59