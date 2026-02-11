Joyas ocultas y colecciones privadas: Así será la 'Pieza del Mes' 2026 en Jerez

Interior de una de las salas del Museo Arqueológico de Jerez.

El Museo Arqueológico de Jerez presenta la programación del ciclo 'La Pieza del Mes' para el año 2026, una iniciativa consolidada dentro de la agenda cultural de la ciudad que tiene como objetivo profundizar en el conocimiento histórico, artístico y material de piezas singulares vinculadas a su colección mediante conferencias impartidas por especialistas de reconocido prestigio. La primera de las sesiones se celebrará este sábado, 14 de febrero, bajo el título Eros y Ariadna. El amor llega al Museo, y estará a cargo de Carmen Sánchez Fernández, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid.

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha señalado que este programa “pone de manifiesto el enorme valor de las aportaciones realizadas por los ponentes, profesores del ámbito universitario y profesionales procedentes de otros museos e instituciones que trabajan de manera constante por la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio histórico”.

Zurita ha destacado, además, que “la Pieza del Mes es fruto de una labor continuada en el tiempo, basada en el rigor científico y en la colaboración con el mundo académico y profesional, y refleja el firme compromiso del Ayuntamiento de Jerez con la arqueología como pilar fundamental de nuestra identidad cultural”.

Las conferencias, todas ellas de carácter gratuito y acceso libre hasta completar aforo, se celebrarán a las 12:00 horas, y permitirán al público conocer de primera mano los resultados de investigaciones recientes aplicadas a piezas conservadas en el museo. Además, cada actividad contará con la edición de un folleto digital que estará disponible en la web oficial del Museo (www.jerez.es/webs-municipales/museo-arqueologico).

Cartel de la próxima cita en el Museo Arqueológico de Jerez.

Cabe destacar que durante este año la colección del Museo contará con la presencia de siete espectaculares objetos, cedidos por Jon Basterrexea, enmarcados en el programa 'Mas Allá del Museo. Las colecciones privadas', de las cuales tres serán objeto de estudio en el ciclo de la 'Pieza del Mes'.

Programa de conferencias 2026

· 14 de febrero: Eros y Ariadna. El amor llega al Museo, por Carmen Sánchez Fernández, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid.

· 28 de marzo: Un Esculapio de Cádiz en Jerez, por José María Gener Basallote, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Cádiz.

· 25 de abril: La inspiración del pasado romano: un retrato de emperador ‘all’antica’, por José Beltrán Fortes, arqueólogo de la Universidad de Sevilla.

· 30 de mayo: Importaciones mediterráneas en el Lacus Ligustinus, por Adriano Orsingher, arqueólogo de la Universidad de Sevilla.

· 13 de junio: (H) Asta Regia y Doña Blanca. Dos necrópolis distintas, sesión conjunta de Carmen Pérez Pérez, Universidad de Sevilla, y Francisco Barrionuevo Contreras, Museo Arqueológico de Jerez.

· 26 de septiembre: Lápida gótica del Museo de Jerez, por Javier Jiménez López de Eguileta, Universidad de Cádiz.

· 31 de octubre: Ánforas medievales mediterráneas, por Fernando Amores Carredano, Universidad de Sevilla.

· 28 de noviembre: La luz de al-Andalus: arqueología de la iluminación, por Sophie Gilotte, Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS).

Con este programa, el Museo Arqueológico de Jerez refuerza su papel como espacio de referencia para la divulgación científica y la puesta en valor del patrimonio histórico, fortaleciendo los vínculos entre la investigación académica y la ciudadanía, todo ello alineado con la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.