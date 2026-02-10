Los precios de los palcos y sillas de la carrera oficial para la Semana Santa 2026 se mantienen

El próximo lunes día 16 se inicia el plazo para la renovación de abonos para los palcos de la carrera oficial de la Semana Santa. No hay variación de precios respecto a los aplicados el año pasado.

La Unión de Hermandades ha informado que, al igual que el año pasado, la renovación de los abonos se podrá realizar tanto a través de una aplicación de móvil que puede descargarse en Play Store. En esta modalidad, el plazo se deberá hacer con tarjeta bancaria teniendo como fecha tope el 6 de marzo.

También se pueden renovar los abonos a través de la web de la Unión de Hermandades (www.uniondehermandades.com) realizándose el pago también mediante tarjeta bancaria.

Para todas aquellas personas que necesiten ayuda, la sede de la Unión de Hermandades, ubicada en la calle Curtidores, estará abierta de lunes a viernes durante el plazo de renovación de abonos en horario de diez de la mañana a una de la tarde y de cinco a siete de la tarde. Una vez terminado el plazo, todos aquellos abonos que no hayan sido renovados se pondrán a la venta.

Por otro lado, para esta Semana Santa no hay variación en los precios de los abonos. Así, un palco de 8 sillas costará 473 euros; uno de seis, 440 euros; un palco de 8 sillas en a zona de José Luis Díez y en Visitación, 330, y de seis sillas en José Luis Díez, 286. Mientras las sillas sueltas tendrán un precio de 66 euros.