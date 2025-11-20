Juan Antonio Aguilar se adentra en el origen de la Armada de Cádiz en la Academia San Dionisio

La Real Academia de San Dionisio continúa este jueves 20 de noviembre, a partir de las 19.30 horas en su sede de la calle Consistorio, con el ciclo dedicado a la Armada Española, con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez.

Esta última sesión del Ciclo estará a cargo del capitán de navío de la Armada Juan Antonio Aguilar Cavanillas, con una conferencia que lleva por título “El origen de la Armada en el Cádiz del siglo XVIII”, en la que expondrá un resumen de los hechos históricos más importantes relacionados con la creación de la Armada Española en el siglo XVIII, que tuvieron lugar en la ciudad de Cádiz y su bahía, así como una descripción detallada de las distintas localizaciones tanto de Cádiz como de San Fernando que estuvieron vinculadas a estos acontecimientos.

La Armada Española en el siglo XVIII fue una fuerza importante que se modernizó y organizó tras su creación en el año 1714. En dicho siglo experimentó una edad de oro debido a las reformas en su tecnología, organización y autosuficiencia, convirtiéndose en una potencia naval mundial.

España modernizó su construcción naval y fomentó una base industrial y de recursos dentro de su propio territorio, siendo capaz de operar en cualquier mar del mundo y de mantener una carrera armamentística global al nivel de otras potencias.

El ponente, capitán de navío, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en agosto de 1980 y el 16 de julio de 1985 recibió su despacho de alférez de navío.

Es analista de Sistemas (1988) y especialista en Hidrografía (1992), obteniendo el Diploma de Investigación Operativa, concedido por la Naval Postgraduate School (Universidad de Postgrado de la Marina de los Estados Unidos en Monterey, California).

Ha estado embarcado como oficial en los buques siguientes: corbeta Diana; Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, durante el crucero de circunnavegación 1997-1998; y en el buque hidrográfico Malaspina (1992-1995).

Ha sido director del Instituto Hidrográfico de la Marina (2015-2018) y director del Museo Naval de San Fernando (2023-2025).

En 2024 publicó el libro titulado “La cartografía náutica española de las Islas Filipinas”, editado por el Ministerio de Defensa.

La presentación del ponente estará a cargo de la tesorera de la Junta de Gobierno, doña Pilar Chico López.