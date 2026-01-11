Juan Dávila hacer pecar a más de 4.800 personas en Jerez
El cómico presenta en el Teatro Villamarta su espectáculo 'El Palacio del Pecado'
El humorista Juan Dávilla llegó este viernes al Teatro Villamarta con todo vendido. Las entradas ‘volaron’ este verano cuando se pusieron a la venta para su espectáculo ‘El Palacio del Pecado’. En total, más de 4.800 personas pasarán por las cuatro sesiones (dos de ellas ayer) que el humorista madrileño tiene previstas ofrecer en el coliseo jerezano hasta hoy domingo. En la imagen, un momento del primer pase ofrecido este sábado en el Villamarta donde, como es habitual, no faltaron las risas durante hora y media de actuación.
