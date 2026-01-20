Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, pide disculpas "a mi esposa, hijos y familiares por mi actitud"

Tras su puesta en libertad, Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha remitido una carta en la que pide disculpas a su esposa y valora emprender acciones legales contra "aquellos que han aprovechado la oportunidad de hacer daño gratuito".

La misiva reza así:

Carta personal de 'Titín'

A través del presente comunicado, me gustaría hacer públicas mis disculpas a mi esposa, hijos y familiares por mi actitud, especialmente en los últimos días.

Mi comportamiento no se ha ajustado a lo que mis seres queridos merecían y por ello asumo la responsabilidad penal de mis actos con pleno arrepentimiento.

Igualmente me reservo las acciones legales que en derecho correspondan para todos aquellos que han aprovechado la oportunidad de hacer daño gratuito con ánimo espurio sobre una posible agresión física, cosa que nunca ha sido denunciada.

El caer y equivocarse es propio del ser humano, pero el afrontar los problemas y asumir sus consecuencias es un principio inculcado por mi familia.

En lo correspondiente al Xerez CD, en las próximas horas mantendremos la oportuna reunión a los efectos de valorar todo lo acontecido en los últimos días.

Juan Luis Gil Zarzana