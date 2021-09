“Jerez es una referencia clave para nosotros en Andalucía”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue recibido este lunes por la alcaldesa Mamen Sánchez en su primera visita institucional al Ayuntamiento. Un encuentro muy demandado por la regidora que, por fin, ha tenido respuesta. Tras algo más de media hora reunidos, comparecieron ante los medios de comunicación mostrando una buena sintonía entre ambos y agradeciendo mutuamente el tono en el que desarrolló lugar el encuentro.

“Ha sido un reunión positiva y productiva, que es lo importante que tienen que ser este tipo de reuniones”, dijo, añadiendo también que se había desarrollado en un “clima de cordialidad. Creo que es una seña de identidad de lo que deben ser las relaciones institucionales”.

El dirigente andaluz agradeció “la hospitalidad” con la que fue recibido en la que calificó como “una de las ciudades más emblemática, referencial e importante de Andalucía”. “Hemos podido tener una conversación sincera y, además, positiva y discurrir entre las formas más exquisitas con objetivos comunes que no son otros que mejorar, en la medida de las posibilidades, la comunicación y la cooperación y, por tanto, beneficiar a los vecinos de Jerez”, resumió Moreno.

El presidente, que en la entrada al Ayuntamiento atendió a la madre de Juan Holgado, tuvo también palabras de agradecimiento para el trabajo realizado por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, además de felicitar a los portavoces de la oposición por su labor en el Ayuntamiento, tras saludarlos personalmente. Uno de ellos, Raúl Ruiz-Berdejo, de Izquierda Unida, lo recibió este lunes con una camiseta verde con lemas en defensa de la escuela pública. Lo hizo, a pesar de que el protocolo exige que se acuda con traje y corbata, por los “casi 3.000 profesores menos y 4.000 plazas que han sido recortadas de la educación pública andaluza”, tal como difundió en sus redes sociales.

Retraso debido a la pandemia

El presidente de la Junta reconoció que no es la primera vez que visita Jerez, “ni muchísimo menos, he tenido suerte de venir en numerosas ocasiones pero sí es la primera reunión institucional y todavía me quedan algunas ciudades importantes a las que no he podido hacer una visita institucional y confío en poder hacerlo”. Por ello, justificó su retraso en acudir al Ayuntamiento jerezano debido a que “el Covid ha trastocado la legislatura y la propia agenda durante 20 meses”.

Igualmente, recordó, al igual que la alcaldesa, que no es la primera vez que hablan ya que con anterioridad habían coincidido en el Congreso. “La conozco y mantenemos una relación cordial desde hace mucho tiempo”, añadió. Juanma Moreno aseguró que el encuentro mantenido tenía para él “mucho interés porque Jerez es, como ha dicho la alcaldesa, es la quinta ciudad en términos demográficos de Andalucía, pero Jerez tiene marca propia, tiene nombre y prestigio propios y es un referente en el ámbito deportivo, cultural, social y es un polo de atracción también turística impresionante en toda Andalucía”. Incluso, hizo hincapié en que hablar de Jerez “es hablar de muchas cosas no solamente de su gastronomía, de sus vinos, caballos, feria, de su gente, de su cultura…. De muchas cosas... Y, por tanto, Jerez es una referencia clave para nosotros en el ámbito de Andalucía”.

En este punto, detalló que Jerez atraviesa desde hace años una situación financiera compleja. “No sé cuántos años lleva ya, pero conozco la difícil situación que atraviesa, igual que otros ayuntamientos, pero Jerez es más grande y tiene más servicios. Tiene unas complejidades y unas singularidades que hay que tener en cuenta y que tanto la Administración autonómica como la nacional debemos de tener en cuenta”.

El presidente del Gobierno andaluz subrayó que “hay mucho por hacer también en Jerez, igual que en Andalucía, y quedan muchos objetivos por cumplir”. “Para ello -dijo- yo creo en algo que es fundamental y que es la cooperación. Se llega mucho más lejos cuando se coopera y cuando uno va en la misma dirección. Y por tanto, le doy una prioridad absoluta a la cooperación y a la colaboración institucional”.

Empleo, sanidad y vivienda

Entre los temas tratados en la reunión, destacaron el empleo, la sanidad y la vivienda. Precisamente por ello, Moreno incluyó en su visita institucional a Jerez un paseo posterior por La Asunción. La alcaldesa Mamen Sánchez no dudo, por ello, en “agradecer enormemente la visita del presidente de la Junta a Jerez. Estoy especialmente satisfecha y contenta”. “Yo quería tener la oportunidad, además de relacionarnos con la delegada del Gobierno y con muchas consejerías, de que el presidente tuviera una escucha activa por parte de quien representa a los jerezanos y creo que lo hemos conseguido. A veces es necesario, más allá de informes o de lo que nos cuenten, saber el porqué de muchas cosas y creo que él se lleva hoy esa percepción”, aseguró la alcaldesa socialista.

En materia de empleo, Sánchez le trasladó los problemas que la deuda del Ayuntamiento supone a la hora de acceder a ayudas como los planes de empleo. “Hace que no podamos concurrir en igualdad de condiciones. Hemos hablado de los planes de empleo, de cómo buscar una solución para que no tengamos que cofinanciar esos planes que te llevan a sacar 5 millones de euros de las arcas públicas sin poder tenerlos. Creo que es importante que puedan aprovecharse esas soluciones y van a estudiar las medidas técnicas”, avanzó la regidora.

En este sentido, Moreno lamentó que “Jerez, como otros municipios de Andalucía, se encuentra una dificultad añadida de tener que complementar esos fondos de empleo y le dificulta la posibilidad de desarrollarlos”. “Nos lo vamos a tomar muy en serio con la consejera de empleo y vamos a ver cómo buscar una fórmula para que podamos superar ese obstáculo y que Jerez pueda asumir esos fondos. No tiene sentido que no podamos ejecutar esos planes, es dinero que si no lo ejecutamos lo perdemos porque son finalistas y debemos salvar esas circunstancias”.

En materia de empleo también, el presidente reconoció que hay sectores “muy pujantes” como el del vino, que ha sufrido caídas de hasta el 70% debido a las limitaciones por la pandemia, “Hay que recuperar la fortaleza de un sector tan potente como el vino de Jerez y hemos inyectado liquidez a las bodegas y vinicultores con un convenio de ayuda por el Covid”, señaló, añadiendo que la Junta también está a disposición del Consejo Regulador y ayudará a expandir la marca en el mercado asiático.

En el ámbito sanitario, recordó que Jerez ya cuenta con el helicóptero del 061 los 365 días del año “y nos estamos volcando con el hospital de Jerez, con reformas, y entre octubre y noviembre abriremos los quirófanos cerrados. El compromiso es seguir invirtiendo otros 10 millones de euros en el hospital en ese ejercicio de modernización y mejora”.

Respecto a los centros de salud, desveló que la intención es que reforma del edificio de Díez Mérito comience el próximo año “para ubicar el centro de salud de Madre de Dios y el centro de cirugía mayor ambulatoria extrahospitalaria, con una inversión de casi 10 millones de euros mérito”. Además, recordó que también está previsto construir el anexo del centro de salud de San Benito.

Agradecimiento

Tras la toma de contacto, la alcaldesa destacó especialmente “la disposición, el diálogo y la escucha activa y abierta para que podamos ir poco a poco aprovechando todos esos recursos que pueden venir de fondos europeos y de la Junta. Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y creo que tiene que estar en la agenda del presidente de la Junta, diciéndole que esta es su ciudad también y que venga las veces que quiera porque estamos siempre a su disposición”. “Yo tengo un objetivo y es que todo lo máximo venga a Jerez del resto de administraciones”, concluyó.