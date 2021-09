Una reunión "cordial y de escucha activa" entre Juanma Moreno y Mamen Sánchez

Pasadas las diez y media de esta mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido recibido en el Ayuntamiento de Jerez por la alcaldesa, Mamen Sánchez, en la que es su primera visita institucional al Consistorio jerezano desde que es el máximo responsable de la administración autonómica. A su llegada, también estaba la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, en la puerta de la Casa Consistorial.

Antes de entrar en el Ayuntamiento, el máximo responsable de la administración autonómica ha charlado unos minutos con la madre de Juan Holgado. Instantes después, en el patio del Consistorio, ha saludado a los portavoces de los grupos municipales. Raúl Ruiz-Berdejo, de Izquierda Unida, le ha recibido con una camiseta verde con lemas en defensa de la escuela pública.

Con posterioridad, ambos dirigentes se dirigieron a la Alcaldía para celebrar una reunión que se ha alargado durante aproximadamente media hora. Una vez finalizado el encuentro, el presidente autonómico ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, donde ha escrito: "Jerez, cuna de flamenco de vino y alegrías ha sido un honor poder visitarla; admiración hacia un pueblo de gente hospitalaria".

Tras el encuentro, Juanma Moreno y Mamen Sánchez han comparecido juntos donde la regidora se mostró satisfecha por el resultado del encuentro. En este sentido, dijo que había reclamado esta reunión con el objetivo de que el presidente de la Junta "tuviera una escucha activa" sobre la situación y demanda de la ciudad. "A veces es necesario, más allá de los informes, saber el porqué de muchas cosas y él se lleva hoy esa percepción", afirmó la regidora. Por ello, mostró su agradecimiento por la "disposición al diálogo y a la escucha activa" del presidente autonómico. Así, Sánchez dijo: "Jerez es la quinta ciudad de Andalucía tiene que estar en la agenda de la Junta".

En este mismo tono, el presidente de la Junta indicó que ha sido una reunión positiva, productiva y en clima de cordialidad". Así, justificó que no haya sido hasta ahora cuando se ha producido la reunión debido a los condicionantes provocados por la pandemia. "No es la primera vez que estoy en Jerez he tenido suerte devenir en numerosas ocasiones pero sí la primera reunión institucional y todavía me quedan algunas ciudades importantes. El Covid ha trastocado la legislatura y la agenda durante 20 meses" dijo.

Uno de los asuntos abordados fue la situación económica del Ayuntamiento. Al respecto, la alcaldesa jerezana comentó que hay entidades locales, entre ellas Jerez, que "tenemos unos problemas y una deuda histórica" que le impiden concurrir a una serie de ayudas "en igualdad" con respecto a otros municipios, en especial con los planes de empleo. Por ello, afirmó que el responsable autonómico se ha comprometido a buscar soluciones "técnicas" a estas trabas.

Esta afirmación fue ratificada por Moreno quien reconoció que el Ayuntamiento atraviesa desde hace años "una situación compleja" y con unas singularidades "que debemos tener en cuenta". Al respecto, comentó: "Hay que buscar una fórmula para que Jerez pueda asumir esos fondos porque no tiene sentido que no podamos ejecutar esos planes".

Por otro lado, se abordó el potencial de los nuevos fondos europeos frente a la crisis de la covid para realizar actuaciones conjuntas en materia de vivienda. La alcaldesa dijo al respecto: "Los ayuntamientos podemos ser garantía de que esos fondos se pueden aprovechar y agilizar para llegar donde hagan falta. Sabemos qué barrios o colegios hay que priorizar". Minutos más tarde, el presidente andaluz recalcó: "Vamos a intentar echar una mano hasta donde podamos; Jerez se lo merece aunque no tenemos una varita mágica".

Otro asunto abordado fue las aspiraciones de Jerez a ser elegida Capital Europea de la Cultura en 2031, una designación en la que pugna con Granada. Así, la regidora señaló que "todas las candidaturas tienen que ser respetadas". "Estamos haciendo un trabajo muy bueno para ganarla", añadió.

También se abordó el estado de las infraestructuras sanitarias en Jerez y su distrito. Juanma Moreno aseguró que "nos estamos volcando con el Hospital Jerez" haciendo referencia al mantenimiento del helicóptero del 061 durante todo el año, y anunciando que en los próximos meses "reabriremos los quirófanos cerrados". Incluso, anunció que el año próximo se acometerá las obras del centro de salud de Díez Mérito y del anexo al de San Benito.

Tras los actos protocolarios en el Ayuntamiento, Moreno y Sánchez se han dirigido a la barriada de La Asunción donde está previsto que la Junta, en colaboración con el Ayuntamiento, acometan un programa de rehabilitación que beneficiará a 553 viviendas con una inversión que rondará los 5,4 millones de euros. A esta visita también se ha sumado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.