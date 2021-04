El juez cree la versión del ex militar jerezano de que no pisó Portugal y descarta encarcelarle

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha descartado encarcelar al ex militar jerezano David Morales (imputado por espiar presuntamente al activista Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres), al no considerar acreditado que entrase en Portugal, salida de España que tiene prohibida por la propia Audiencia Nacional desde hace año y medio.

Cabe destacar que Morales no fue detenido sino identificado en la zona fronteriza. En una carta a este medio Morales destaca que en ningún caso intentaba fugarse ni entrar en Portugal, pues el viaje lo era para acompañar a unos clientes a la zona fronteriza.

En su misiva Morales destaca que “no he abandonado el territorio nacional cumpliendo con las injustas medidas cautelares que se me tienen impuestas un año y medio después de que se iniciara una investigación proactiva (prohibida por la Ley) y cuya investigación a día de hoy no ha hecho más que demostrar que la denuncia impuesta sobre mí es falsa. Pese a ello se mantienen las medidas a razón de no se sabe muy bien porqué”, apuntó en el referido comunicado.

David Morales entiende que este nuevo giro en el caso “se corresponde a un ataque personal” y añade que se trata de “una acusación de parte de la defensa del Sr. Assange la cual busca sólamente y nuevamente un impacto mediático que en este caso me desprestigie en suma a la denuncia falsa que han realizado”.

Según destaca en su comunicado a la prensa dice todo se trata de un ‘fake’ que se ha corrido por la prensa nacional.