Juicio en Jerez a dos hombres por una presunta agresión sexual a una joven de 17 años

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, celebrará el próximo 23 de septiembre el juicio oral contra dos hombres acusados de agredir sexualmente a una joven de 17 años en enero de 2023.

Según ha confirmado la Fiscalía de Cádiz, los procesados se enfrentan a dos delitos de agresión sexual con acceso carnal cometidos en una vivienda de la barriada de la Constitución, conocida como el Mopu.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos 13 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición a 15 años, además de medidas de alejamiento superiores a 20 años e indemnizaciones por daños psicológicos acreditados en los informes forenses.

La investigación señala que uno de los acusados conoció a la víctima en una discoteca de Jerez y, tras ganarse su confianza, la convenció para acudir al domicilio donde ocurrieron los hechos. Allí fue obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas en un contexto de intimidación y humillación.

Durante la presunta agresión, ambos varones habrían realizado incluso una videollamada a terceros. La joven logró salir de la vivienda y pedir ayuda a un amigo, antes de ser trasladada por sus padres a un centro hospitalario para ser sometida a pruebas médicas y presentar la correspondiente denuncia.