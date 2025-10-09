Juicio rápido a un hombre en Jerez por conducir bajo la influencia del alcohol

La Policía Local de Jerez instruyó este miércoles un atestado por un presunto delito contra la Seguridad Vial al detectarse una conducción irregular. Detenido el vehículo, se comprobó cómo su conductor presentaba signos claros de estar bajo la influencia del alcohol. Los agentes procedieron a efectuarle la prueba de alcoholemia, en la que ofreció como resultado una elevada tasa, por lo que se procedió a instruir el oportuno atestado que se han trasladado a la Autoridad Judicial competente para su enjuiciamiento por el sistema de Juicios Rápidos.

Por otra parte, dentro de la campaña municipal impulsada por Servicios Públicos con la colaboración de la Policía Local en septiembre, al objeto de evitar la proliferación de vertidos ilegales, así como la utilización inadecuada de contenedores, se detectó la presencia de gran cantidad de ellos en el Polígono Industrial Ronda Oeste, localizándose al responsable de la empresa al que pertenecían. Dicho informe se tramita al Servicio de Medio Ambiente para la apertura del oportuno expediente sancionador.