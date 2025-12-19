La Junta se desmarca de la instalación del monumento a la Inmaculada en Jerez

El serial de la instalación o no del monumento a la Inmaculada en la Plaza del Arroyo de Jerez, que tanta controversia ha generado, no ha llegado a su fin. Dos meses y medio después de que el Obispado de Jerez consultara a la Junta de Andalucía si dicha intervención era factible, la administración autonómica ha sido clara: "La Junta no tiene competencias en el asunto", sino el Ayuntamiento de Jerez, por lo que deja la decisión aún más en el aire.

Hay que recordar que la polémica surgió cuando este pasado verano, el consistorio jerezano aprobaba la instalación del basamento para el monumento a la Inmaculada en el Arroyo, cuyos gastos asumiría el Obispado, de quien partió la idea. Fue tal la polémica que supuso este anuncio entre ciudadanos e instituciones, ya que la obra se ubicaría en un entorno protegido por el decreto que declara BIC (Bien de Interés Cultural) al Palacio de Bertemati, que la Iglesia se replanteó su iniciativa. A pesar de contar con licencia municipal, desde la Diócesis hicieron una consulta a la Junta de Andalucía "sobre la compatibilidad del proyecto" de dicho monumento.

Una petición que fue respondida al Obispado semanas atrás y en la que la Junta, tal como se mencionaba, y según fuentes oficiales, apuntaba que no tenía competencia en este asunto, ya que las mismas están delegadas al Ayuntamiento de Jerez.

Una 'segunda opinión' a la Junta que se realizaba a pesar de tener la comisión de patrimonio del Ayuntamiento las competencias para decir sí o no a esta instalación. El Obispado, guiado por la respuesta de rechazo por parte de los expertos, dio 'patada a seguir' hasta encontrar una solución a esta polémica, que llevó incluso a la creación de una plataforma, 'Manifiesto: Defendamos la Plaza del Arroyo', que casi alcanza ya las 1.400 firmas.

De momento, la situación está paralizada hasta que el Obispado manifieste su decisión: seguir adelante con la Inmaculada o pasar página. Desde la Diócesis apuntan que no hay "nada que decir por ahora".

Realizada por el escultor sevillano Francisco Parra, bajo diseño del extremeño Juan Valdés, la pieza, que pesa 1,5 toneladas y mide 3,5 metros de altura, fue encargada por el Ayuntamiento en 2014, siendo alcaldesa Pilar Sánchez, pero mediante un contrato firmado por el entonces primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, para que presidiera un espectacular monumento dedicado al dogma inmaculista con motivo de los 500 años de su proclamación. Para ello, la plaza del Arroyo, su primera ubicación, experimentaría una sensible modificación para acoger esta obra que en el proyecto original se situaba rematando un grandioso pilar. El Ayuntamiento abonó en su día 400.000 por la escultura.

En dependencias municipales desde 2014, la obra fue rescatada del olvido y el polvo con la intención de que luciera en el Arroyo, según un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado, una intención que debía ser aprobada por la comisión de patrimonio del Ayuntamiento, y así fue. Un trámite que los expertos historiadores destacaban que es "una barbaridad porque esta comisión debe respetar el entorno del BIC en el que quieren colocar la obra, ya que se carga la estética de la zona. Infringe el entorno de protección visual del BIC. Está claro que se está haciendo todo corriendo para instalarla cuanto antes. ¿Quién tiene interés hoy por instalar un monumento a la Inmaculada, gigante además? Nadie".