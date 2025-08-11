Qué hacer en Sanlúcar, Rota y Chipiona esta semana: más de una decena de planazos para un puente de miedo

Sanlúcar de Barrameda se viste de largo para celebrar la procesión de la Virgen de la Caridad, su patrona. Ésta transcurre en los principales tramos de su itinerario sobre coloridas alfombras de sal. Los días 14 y 15 de agosto confeccionarán alfombras de sal en su honor, toda una obra de arte efímero de gran colorido que se ha convertido en una de las tradiciones más conocidas de Sanlúcar.

Estos días en Rota se celebra la VII Travesía a nado Picobarro. Puedes formar parte de una visita a un museo donde de repente se produce un robo y tendrás que averiguar quién es el culpable descubriendo las pistas ocultas. También se celebra la fiesta Hawaiana en la playa del Rompidillo el próximo 14 de agosto, a partir de las 21:30 horas.

En Chipiona continúa el ciclo de cine de verano esta semana y sigue el gran ambiente estival en sus playas.

A todo lo anterior, se suman los siguientes planazos. ¡Feliz semana!