Qué hacer en Sanlúcar, Rota y Chipiona esta semana: más de una decena de planazos para un puente de miedo

Música, cine, mercadillos, deporte y mucho más del lunes 11 al domingo 17 de agosto

Sanlúcar de Barrameda se viste de largo para celebrar la procesión de la Virgen de la Caridad, su patrona. Ésta transcurre en los principales tramos de su itinerario sobre coloridas alfombras de sal. Los días 14 y 15 de agosto confeccionarán alfombras de sal en su honor, toda una obra de arte efímero de gran colorido que se ha convertido en una de las tradiciones más conocidas de Sanlúcar.

Estos días en Rota se celebra la VII Travesía a nado Picobarro. Puedes formar parte de una visita a un museo donde de repente se produce un robo y tendrás que averiguar quién es el culpable descubriendo las pistas ocultas. También se celebra la fiesta Hawaiana en la playa del Rompidillo el próximo 14 de agosto, a partir de las 21:30 horas.

En Chipiona continúa el ciclo de cine de verano esta semana y sigue el gran ambiente estival en sus playas.

A todo lo anterior, se suman los siguientes planazos. ¡Feliz semana!

VII Carrera Nocturna, en Costa Ballena. Rota.
1/13 VII Carrera Nocturna, en Costa Ballena. Rota.
Cartel anunciador de las Fiestas Patronales de la Caridad Coronada, en Sanlúcar. Obra del pintor David Payán.
2/13 Cartel anunciador de las Fiestas Patronales de la Caridad Coronada, en Sanlúcar. Obra del pintor David Payán.
VIII Pop Up Market de Verano en Costa Ballena Golf Club. Rota.
3/13 VIII Pop Up Market de Verano en Costa Ballena Golf Club. Rota.
Juanlu Montoya en los Conciertos en el Barco de la Pepa..jpg
4/13 Juanlu Montoya en los Conciertos en el Barco de la Pepa. Sanlúcar.
Conciertos de la Banda de Música Julián Cerdán. Rota..jpg
5/13 Conciertos de la Banda de Música Julián Cerdán. Rota.
El desafío del Castillo, en los alrededores del Castillo de Luna. Rota..jpg
6/13 El desafío del Castillo, en los alrededores del Castillo de Luna. Rota.
Concierto de Piano a cardo de Pablo Lago 'Paul Storm', en Rota..jpg
7/13 Concierto de Piano a cardo de Pablo Lago 'Paul Storm', en Rota.
Cine de Verano en el Ayuntamiento de Sanlúcar..jpeg
8/13 Cine de Verano en el Ayuntamiento de Sanlúcar.
Noches de Misterio, en la antigua tenencia de Alcaldía de Costa Ballena. Rota..jpg
9/13 Noches de Misterio, en la antigua tenencia de Alcaldía de Costa Ballena. Rota.
Mercado Agroartesano 'La Laguna', en la Laguna del Moral. Rota..jpg
10/13 Mercado Agroartesano 'La Laguna', en la Laguna del Moral. Rota.
Los Jueves al Cine, en el Patio Cultural San Luis. Chipiona..jpg
11/13 Los Jueves al Cine, en el Patio Cultural San Luis. Chipiona.
Noches de Ensueño a Piano y Chelo en bodegas Hidalgo La Gitana. Sanlúcar..jpg
12/13 Noches de Ensueño a Piano y Chelo en bodegas Hidalgo La Gitana. Sanlúcar.
Travesía a Nado Picobardo, en la playa del Chorrillo. Rota..jpg
13/13 Travesía a Nado Picobardo, en la playa del Chorrillo. Rota.

