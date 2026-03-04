La Junta licita las obras del centro de formación de San Juan de Dios: una instalación de formación aeronáutica y aeroespacial

La Consejería de Empleo ha sacado ya a licitación las obras de reforma del centro de formación de San Juan de Dios, que se pretende convertir en un espacio para dar ciclos formativos vinculados a los sectores aeronáuticos y aeroespacial. Las reformas de este edificio, que lleva sin actividad desde hace casi una década, tendrán un plazo de ejecución de 12 meses por lo que, si no hay contratiempos, estos trabajos deberían finalizar en el verano de 2027.

El presupuesto de la obra será de unos 6,2 millones de euros aproximadamente (impuestos incluidos), que se financiarán en un 85% por los Fondos de Transición Justa de la Unión Europea. En los presupuestos del organismo autonómico se ha realizado una reserva de unos 2,5 millones y el resto para el siguiente ejercicio.

El actual edificio se construyó en 1976 para albergar formación vinculada a las áreas de automoción, soldadura, electricidad e idiomas. Sin embargo, cerró en sus puertas en 2017 y, aunque hubo un intento para reflotarlo en 2019 con fondos europeos, finalmente no salió adelante. Ahora se pretende centro formativo de referencia en el sector aeroespacial.

Las obras se realizarán basándose en el proyecto de ejecución que ha realizado el estudio ABG Arquietectura, Urbanismo y Rehabilitación, que fue la ganadora de la licitación emprendida por la Consejería de Empleo para su redacción. El proyecto contempla la rehabilitación de todos los edificios que conforman el complejo, aunque en algunos de ellos se realizarán demoliciones parciales para su adaptación a los nuevos usos. También se procederá a la construcción de nuevos cerramientos y a la instalación de una nueva envolvente que le dará un nuevo aspecto a todo el futuro complejo formativo. Además, se procederá a la renovación total de las cubiertas y labores de aislamiento de todas las instalaciones, además de la renovación integral de todos los sistemas de suministros y de seguridad.

Imagen exterior del centro de formación de San Juan de Dios

Según se recoge en el proyecto, la planta baja del edificio contará con un vestíbulo y unos pasillos de distribución que servirán de acceso a los distintos talleres. Mientras, en la primera planta se habilitará un salón de actos, las aulas formativas y las zonas de montaje y gestión. Finalmente, la segunda planta se destinará a zona de oficinas y aulas.

El centro de formación de San Juan de Dios está construido sobre una finca de aproximadamente 9.000 metros cuadrados. Cuenta con una zona de aparcamiento para 30 vehículos y una zona ajardinada de unos 3.400 metros cuadrados. El edificio principal posee una superficie de unos 3.200 metros cuadrados con tres plantas, mientras que el anexo ocupa una superficie de unos 877 metros cuadrados.

Vestíbulo de entrada al centro de formación de San Juan de Dios.

Tal y como se apunta en la memoria, el objetivo de esta inversión es "volver a poner en el mapa un centro de formación histórico" para ser referencia en un sector económico que se considera "estratégico", el aeronáutico y aeroespacial, con el objetivo de dar apoyo "a una industria compleja, a la vanguardia de la tecnología y con una enorme capacidad de atraer proyectos de inversión extranjera".

Aunque conforme se avance en la ejecución de las obras se irán concretando las acciones formativas que se desarrollarán en él, se contempla que en él se impartan cursos para la obtención de certificados profesionales (son acreditaciones laborales) como programas formativos vinculados a la aeronáutica y electricidad. Así, de la rama de fabricación mecánica, se prevén certificados profesionales para el montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves, fabricación de elementos aeroespaciales y soldaduras, así como ciclos formativos dedicados a tratamientos superficiales y pintura en la industria aeronáutica, la verificación e inspección en este sector o el diseño aeronáutico.

Recreación de uno de los talleres formativos.

En cuanto al comercio y márketing, se prevén programas formativos destinados a la gestión, recepción y distribución de materiales en el sector de la logística aeronáutica. Y en cuanto a la rama de electricidad y electrónica, se proyectan ofertar certificados profesionales de operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, así como su gestión y supervisión.