San Juan de Dios e instituto Lola Flores: las principales inversiones del presupuesto de la Junta para Jerez

La Junta de Andalucía ha dado a conocer los pormenores del presupuesto autonómico para el año próximo, que se aprobó en el Consejo de Gobierno el pasado martes y que este miércoles se ha presentado en el Parlamento andaluz. Las partidas contempladas eran las esperadas entre las que se encuentran los gastos necesarios para la puesta en servicio del centro de salud de Díez Mérito, el inicio de las obras de conclusión del Museo del Flamenco, aunque menos de lo presupuestado en años anteriores, o el inicio de la rehabilitación del centro de formación de San Juan de Dios.

Puesta en servicio del centro de salud de Díez Mérito

El Servicio Andaluz de Salud prevé que a lo largo de 2026 se culminen las obras y se adquiera el equipamiento necesario para el nuevo centro de salud que se está construyendo en las antiguas Bodegas Díez Mérito —que llevará por nombre Esperanza de la Yedra y que sustituirá al existente actualmente en la calle Porvenir—.

Tras concluirse las obras del antiguo edificio bodeguero, el organismo autonómico realizó a mediados de año una segunda licitación para acometer las obras complementarias necesarias para completar esta inversión, que conllevaba la urbanización exterior del inmueble. Esta segunda licitación, de 1,1 millones de euros, estaba prevista que se abonara mediante partidas ya contempladas en los presupuestos autonómicos de 2024 y de 2025, tal y como se recoge en el pliego de condiciones con el que se reguló esta intervención.

Por otro lado, la Consejería de Salud recoge en su memoria que a lo largo del próximo año se "impulsará" la redacción del proyecto del futuro centro de salud en la zona norte de Jerez, aunque no habrá partidas para el inicio de su construcción. Este futuro equipamiento se proyecta en una parcela de propiedad municipal cedida por la Junta en la calle Antonio Herrera Jiménez 'El Fandango', muy próxima a la avenida de Espera

Reinicio de las obras del Museo del Flamenco

La Consejería de Cultura espera retomar las obras de construcción del Museo del Flamenco de Andalucía a lo largo del próximo año, una inversión que se encuentra paralizada desde mediados de 2024. La reserva para el año próximo es de 600.000 euros, casi la mitad de lo que se reservó en el presupuesto vigente, por lo que todo apunta que este equipamiento continuará en obras como mínimo hasta 2027.

A mediados de este año, la Junta encargó la redacción del proyecto de terminación de las obras, unos trabajos que tenían un plazo de ejecución de cuatro meses por lo que la Consejería de Cultura ya debe estar supervisando este documento que le debe permitir poder licitar las obras en los próximos meses.

Según los últimos informes conocidos, aún queda bastante por hacer en los inmuebles de la plaza Belén y calle Barranco que fueron cedidos al organismo autonómico para que en un futuro este espacio se convierta en el Museo del Flamenco y la sede del Centro de Documentación del Flamenco, que se encuentra actualmente en la plaza de San Juan. Así, se estimaba que las obras se habían paralizado cuando estaban al 54% de ejecución.

Las obras del Museo del Flamenco se encuentran paralizadas desde hace más de un año. / Miguel Ángel González

No se contempla, en cambio, partida alguna para recuperación del Yacimiento de Asta Regia. Sí venía recogida en presupuestos anteriores que teóricamente iba a ir destinada a adquirir parte de los suelos donde se encuentra este enclave histórico. Sin embargo, el organismo autonómico sigue sin lograr cerrar un acuerdo con los actuales propietarios.

Rehabilitación del centro de formación de San Juan de Dios

Aunque va con unos plazos muy justos, la intención de la Consejería de Empleo es licitar las obras de rehabilitación del centro de formación de San Juan de Dios para convertirlo en un espacio de formación aeroespacial. A mediados de este año, el organismo autonómico encargó la redacción del proyecto que, teóricamente, la firma adjudicataria, debe haber entregado ya para su supervisión. Esta misma firma se encargará, también, de la dirección facultativa de la obra que se estima tenga un plazo de ejecución de aproximadamente un año.

En el presupuesto de 2025 se habían reservado unos dos millones de euros, sumado al millón de las cuentas de 2024, que aún no se ha ejecutado. De hecho, la contratación del proyecto de redacción de la obra y posterior dirección facultativa ha tenido un coste de poco más de 100.000 euros. Según lo apuntado por el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, se ha realizado una reserva para el año próximo de 5,2 millones.

En cuanto a la construcción, la Junta señala en la memoria del presupuesto que este centro "atenderá las necesidades formativas y la demanda de personal que las empresas del sector aeronáutico reclaman para poder acometer la carga de trabajo que tienen comprometida para los próximos años". Esta rehabilitación integral de este edificio, que lleva sin uso desde hace prácticamente una década, se harán con cargo a fondos europeos —se harán a través del Fondo de Transición Justa (FTJ).

Vinculado a esta consejería, también se encuentra recogida la aportación anual que realiza a la Cámara de Comercio de Jerez, que en 2026 será de unos 113.000 euros aproximadamente.

Obras en el Instituto Lola Flores

En torno a 2,9 millones de euros se llevarán del presupuesto autonómico del año próximo las obras de ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Lola Flores, una intervención que servirá para eliminar las aulas prefabricadas que el centro educativo tenía. Las obras ya comenzaron tras licitarse a mediados de año y tienen un plazo de ejecución de 12 meses.

Colocación de la primera piedra para la ampliación del Instituto Lola Flores. / Miguel Ángel González

Estudios previos para la Ciudad de la Justicia

La Consejería de Justicia contempla una partida para encargar los "estudios previos" para la futura Ciudad de la Justicia de Jerez, el equipamiento con el que se pretende concentrar todos los órganos judiciales en una única sede. Semanas atrás, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, apuntó en Jerez que su departamento tiene previsto licitar en breve la redacción del anteproyecto una vez ha aceptado los suelos cedidos por el Ayuntamiento, que se encuentran ubicados en la avenida Puerta del Sur (junto al centro de salud).

Pavimentos sostenibles para la Jerez-Los Barrios

En cuanto a la rehabilitación de viviendas, el presupuesto autonómico contempla las actuaciones de rehabilitación previstas en algunos bloques de las barriadas de Icovesa y Santo Tomás de Aquino, con unas ayudas que superan los 6,5 millones de euros de fondos europeos transferidos por el Ministerio de la Vivienda al organismo autonómico para el desarrollo del programa de Entornos de Rehabilitación Residencial Programada (ERRP) con cargo a fondos europeos. Precisamente, en días pasados el Ayuntamiento concedió la licencia de obras

En cuanto a carreteras, se prevé que la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) participe en un proyecto piloto de pavimentos sostenibles e inteligentes para reducción del consumo de combustibles y emisión de gases por el tráfico y también se prevé una partida para la mejora de la A-480 (la autovía Jerez-Sanlúcar).

En cambio, no se especifica que haya partida alguna para la mejora de los accesos a Jerez por algunas carreteras autonómicas, uno de los 'debe' habituales de las cuentas autonómicas con la ciudad. Es el caso de la carretera A-2005, que conecta la ciudad con la Jerez-Arcos (A-382), o la A-2004, la carretera de Cartuja que sirve de conexión con la AP-4 y la A-381. Tampoco se incluye partida alguna para el desdoble de la A-2078 (Jerez-Rota), aunque sí se prevé iniciar las obras de un tramo de la A-491 hasta las inmediaciones de la villa.

Por otro lado, también se contempla una partida para actualizar un estudio informativo de la futura duplicación de la A-384 entre Arcos y Bornos, aunque no hay importe para su ejecución.

El canon para el Gran Premio de Motociclismo

Un año más, el presupuesto de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, órgano dependiente de la Consejería de Turismo, contempla una partida para el pago del canon para el Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez. Según el acuerdo alcanzado este año, el organismo autonómico abonará unos siete millones de euros para el mantenimiento de esta prueba que, al menos, se mantendrá hasta 2031.

Por otro lado, se prevé acometer la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, el convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento años atrás para el desarrollo de inversiones en materia de turismo.

Finalmente, el presupuesto autonómico contempla este año una nueva partida para el equilibrio económico de la Real Escuela de Arte Ecuestre, una institución deficitaria que no cubre la totalidad de sus gastos con los ingresos que genera su actividad. Para el próximo año se contempla una reserva de 3,4 millones, un 2,7% menos respecto a la de este año.