La Junta pone en valor en Jerez el "refuerzo de las plantillas docentes"

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha visitado este viernes el colegio público Virgen del Mar de El Portal, en Jerez, acompañado del delegado territorial José Ángel Aparicio, donde ha mantenido una reunión con el equipo directivo y familias para conocer el proyecto educativo del centro.

El CEIP Virgen del Mar, que fue seleccionado para representar a España y a la Unión Europea en la Cumbre del G20 celebrada en Fortaleza, Brasil, por su proyecto educativo centrado en la democracia, ha destacado durante su visita el compromiso de la Junta de Andalucía con el "refuerzo de las plantillas docentes para mejorar los resultados y mantener el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por la inclusión educativa”.

Durante la visita, las autoridades han recorrido las instalaciones y han felicitado al alumnado y al equipo docente por su innovación y compromiso. Además, durante la reunión mantenida con el equipo directivo, ha destacado que “el reconocimiento internacional del Virgen del Mar muestra la calidad y el compromiso de la educación pública en Andalucía y sirve de ejemplo para otros centros de la provincia”. Además, ha subrayado que la Junta seguirá apoyando cada centro educativo como hasta ahora, “para mantener sus proyectos innovadores y la excelencia educativa en toda la provincia”.

Desde la Junta destacan que "a pesar del descenso del alumnado (4.100 alumnos menos) y por séptimo curso consecutivo, el gobierno andaluz ha vuelto a apostar en el curso 2025/2026 por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales, tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 478 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 15.441 docentes en la provincia".

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales "crecen en 36 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.966, 467 más respecto al 2018, un 31,2% de incremento". Asimismo, este curso la Consejería "culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros".

CEIP Virgen del Mar

El colegio público Virgen del Mar de El Portal, en Jerez, atiende a 90 alumnos en 8 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y 1º y 2º de Secundaria, atendidos por una veintena de docentes, entre ellos, dos refuerzos correspondientes al programa de Zonas de Trasformación Social y al PROA + TRANSFÓRMATE.

Además, es Comunidad de Aprendizaje y participa en planes de compensación educativa, el Plan de Actuación Digital - Código Escuela 4.0; programas como ALDEA, AulaDjaque, ComunicA, ConRed Andalucía, Hábitos de Vida Saludable, Prácticum Grado Maestro, Fénix Andalucía, Red Andaluza: Escuela "Espacio de Paz" y STEM