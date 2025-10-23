La Junta recibe a la Plataforma A-2004 para escuchar sus necesidades sobre esta carretera

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha recibido este jueves a representantes de la Plataforma A-2004 La Cartuja en la Delegación Territorial de esta Consejería, para escuchar sus necesidades sobre esta carretera. También han estado presentes concejales del Ayuntamiento de Jerez.

En esta reunión han participado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez; el segundo teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar; la delegada de Desarrollo Rural, Susana Sánchez; y la delegada de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Belén de la Cuadra, así como José Miguel Córcoles y Manuel Cazorla, portavoz y secretario de la Plataforma, entre otros representantes de esta Plataforma y del equipo técnico de las administraciones.

Los representantes institucionales han escuchado las necesidades planteadas desde esta plataforma ciudadana, que ha presentado sus objetivos en esta reunión, y han abogado por la colaboración, para velar de manera conjunta por el buen estado de esta infraestructura, dentro del marco de cooperación entre administraciones y ciudadanía en pro de la seguridad vial.

Desde la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se ha insistido en la apuesta de esta Consejería por la seguridad vial y la accesibilidad viaria, se ha mostrado disponibilidad y se ha mencionado que se ha realizado el desbroce y limpieza de los márgenes de esta carretera.

Asimismo, se ha informado que esta Consejería prevé estudiar una mejor conexión de elementos de seguridad vial en la zona y hacer una propuesta, en lo que concierne a la construcción y señalización de pasos de peatones de tipo badén en ambos lados de la rotonda del residencial Gran Duque.

Además, el Ayuntamiento de Jerez tiene previsto estudiar soluciones respecto a la luminaria en esta vía.

Los integrantes de esta reunión, tras esta toma de contacto de las administraciones autonómica y local con la Plataforma A-2004, seguirán en contacto para seguir avanzando en esta materia y han abogado por trabajar de la mano, desde el diálogo y la colaboración, en materia de accesibilidad y seguridad vial en esta carretera.