La escolarización del curso 26/27 arranca en Jerez con una oferta de 1.682 plazas

El periodo de escolarización para el curso 2026/27 ha comenzado esta semana en Andalucía con una novedad fundamental, la reducción de la ratio de 25 a 22 alumnos, según anunció la Consejería de Educación a mediados del pasado mes de febrero. En total, en Jerez se ofertan, según datos de la Consejería, 1.682 plazas para los 1.373 niños y niñas nacidos en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, y que son los que empezarán su andadura en Segundo ciclo de Infantil el próximo curso.

Desde el pasado 2 de marzo y hasta el 31 del presente mes, comenzará este periodo de escolarización, periodo que servirá para la presentación de solicitudes de admisión correspondientes al curso escolar 2026/27. Se inicia de este modo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como privados concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

Otra de las novedades establecidas por la Junta de cara al próximo curso es la una reducción de las ratios máximas de las aulas mixtas (las que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa), de tal forma que las que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 y las de 13 pasan a un límite de 11.

Como viene siendo habitual, teniendo en cuenta la baja natalidad, muchos centros han desarrollado durante el pasado mes de febrero y en este mes de marzo sus clásicas jornadas de puertas abiertas, jornadas en las que muestran a las familias las instalaciones de sus colegios, su oferta educativa y los servicios ofrecidos. Así la mayoría de centros ofrecen hoy día comedor, aula matinal y actividades extraescolares. El último en incorporarse a esta lista ha sido el Miguel de Cervantes, que espera contar con su comedor, tal y como anunciaron desde el Ayuntamiento, en el tercer trimestre.

Entretanto, de cara a este periodo de escolarización poco ha cambiado con respecto a los últimos años, toda vez que a los problemas de eliminaciones de líneas, como la que se pretende hacer en el CEIP Tomasa Pinilla de cara al curso que viene y que ha puesto a los padres y madres del centro en pie de guerra, por no hablar de la falta de horas de PTIS que sigue siendo una norma diaria en muchos colegios de la ciudad.

Los criterios de escolarización

Los criterios de baremación de las plazas se mantienen con respecto al pasado curso. Aunque bien es cierto que en los últimos años esta situación ha venido reduciéndose con respecto a una década atrás, la realidad es que el pasado año fueron doce los colegios que tuvieron que baremar sus solicitudes, al haber más demanda que oferta. En concreto, a nivel de concertados fueron Auxiliadora, Montealto, Lora Tamayo y Jesús Mª Asunción, mientras que en los públicos lo hicieron Antonio Machado, Membrillar, Nebrija, Guadaluz, Blas Infante y Manuel de Falla.

Para la baremación en sí, se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple (un punto) y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija, con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

Procedimiento

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.

Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, algo que podrá hacer desde el 17 al 20 de abril (si bien la mayoría lo suele hacer el último día), la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos (desde el 21 de abril) para la presentación de alegaciones en lo que se conoce como trámite de audiencia. Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día miércoles 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo. Un día después, el 15 de mayo se publicará en los tablones de los centros la Resolución de adjudicación de plaza escolar del alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario (reubicación), y a partir del 1 de junio comenzarán las matriculaciones.

A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud.