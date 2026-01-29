La Junta suspende las clases en otros tres colegios de la zona rural de Jerez

El consejero Antonio Sanz y la alcaldesa de Jerez, en el Puesto de Mando Avanzado de la Cartuja, esta noche.

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado esta noche en Jerez la decisión de suspender las clases en tres nuevos centros educativos de la zona rural, tras la crecida del río. "Por seguridad y de forma preventiva, se suspende la actividad lectiva presencial en cuatro centros educativos de la zona del entorno del Guadalete", ha anunciado.

De este modo, las clases seguirán suspendidas mañana, al igual que hoy jueves, en el CEIP La Ina. Pero, además, la Junta ha anunciado el cierre del CEIP Virgen del Mar en El Portal; CEIP Lomopardo y CPR Laguna de Medina en la barriada rural de Rajamancera.