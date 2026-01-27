La Junta suspende las clases en quince municipios de la provincia de Cádiz

La Junta de Andalucía ha anunciado este martes por noche que "la situación meteorológica motiva la suspensión de la actividad lectiva presencial en centros educativos y asistenciales en los 77 municipios" de la comunidad autónoma. En concreto, los centros educativos afectados serán los que componen las siguientes comarcas meteorológicas: Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería (36 municipios); Ronda en Málaga (26) y Grazalema en Cádiz (15).

En el caso de la provincia de Cádiz las poblaciones afectadas por la suspensión de las clases son las siguientes: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

Jerez no se verá afectada por esta decisión al pertenecer a la campiña, por lo que las clases continuarán con normalidad en la ciudad. Aun así se ha informado a las familias, a través de la plataforma Ipasen, del mensaje de la delegación territorial de Educación: "En el marco de la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencias por fenómenos meteorológicos adversos, a lo largo de la jornada lectiva del día 28 de enero de 2026 se limitarán las actividades al aire libre para evitar riesgos por rachas de viento. Por lo tanto, quedan suspendidas las Actividades Extraescolares de mañana".