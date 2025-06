"La juventud española no tiene ni idea de lo que fue la ETA, algunos hasta ignoran que existió"

Jaime Rocha nació en Larache en 1942. Es capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, actualmente retirado, y hoy un escritor de novelas de ficción histórica en las que narra sus vivencias durante su etapa de espía en el CNI. Pertenece al Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Fundación San Pablo CEU, es académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de las Artes, Ciencias y Letras, pertenece al Club Le Carré de escritores de espionaje y Servicios de Inteligencia. En 1979 ingresa en el CESID (actualmente CNI), el Servicio de Inteligencia español, prestando servicio en Cádiz hasta 1983. Posteriormente, vuelve a Madrid donde se incorpora al gabinete del director Emilio Alonso Manglano, y después formará parte del equipo de redes clandestinas en el Magreb y más tarde pasa a Infraestructuras Operativas. Fue destinado a la Embajada Española en Checoslovaquia de 1989 a 1994. A su regreso es nombrado jefe del Área de Europa y América del Norte de la División de Exteriores.

Casado con una gaditana, tiene cinco hijos gaditanos y es socio del Cádiz. Colabora desde hace años para la jerezana ONG Madre Coraje. Deportista desde siempre, ahora la edad le tiene impuestas algunas limitaciones físicas. Reconoce que está disfrutando de esta "profesión sobrevenida de escritor, que no esperaba nunca en la vida que ocurriera, pero mira, ha ocurrido, y afortunadamente, porque estoy teniendo mucho éxito".

Jaime Rocha acaba de publicar 'Misiles para la ETA' (Doble Identidad), que narra la lucha contra ETA y, en particular, una operación llevada a cabo con servicios de inteligencia occidentales, que supuso un golpe para la banda terrorista y el inicio de la colaboración de Francia en la lucha antiterrorista. El libro se iba a presentar este martes, 3 de junio, en el Casino Jerezano, pero cuestiones de salud del autor han obligado a aplazarla a una nueva fecha que se anunciará próximamente.

Pregunta.¿Por qué hacía falta este libro?

Respuesta.Cuando escribí la primera novela, 'Operación El Dorado Canyon', la idea no era publicarla, sino hacer una edición corta para la familia. Después de pasar por una serie de editoriales, se publicó, me dan la medalla de oro a la mejor novela histórica del año 2021 en Estados Unidos (un reconocimiento que ya le habían dado a Gabriel García Márquez e Isabel Allende), y la editorial me pregunta si tengo más que contar. Y conté los cinco años de estancia en Checoslovaquia, con la caída del muro de Berlín. Y bueno, ¿por qué no cerramos la trilogía? Y entonces escribo 'Alta traición', que es un tema más local, de cuando quisieron quitar a Manglano de director del CNI. Yo creí que había terminado, pero hablando con amigos que tienen nietos universitarios, y yo también, pues te das cuenta de que la juventud actual española no tiene ni idea de lo que fue la ETA, algunos hasta ignoran que existió. Entonces, decido contar esta importante operación, que yo conocía y sé cómo se desarrolló. Además, personas que han sido víctimas de terrorismo, como Teresa Jiménez Becerril, pues les ha gustado mucho. Teresa me presentó en el Náutico de Sevilla. Y María San Gil también la ha leído y le ha gustado. O sea, que me dicen que es didáctica, que enseña todo lo que cuento, pues cómo se desarrolló esa operación y que es una parte de la historia que no hay que olvidar.

P.Usted comenta que se ha blanqueado todo lo que fue ETA y lo que hizo.

R.Claro, esa es la razón por la que lo escribo, porque ahora resulta que eran buenísimos, incluso me cuentan que en el País Vasco a los jóvenes les dicen que ETA se fundó en contra de Franco, que era contra la dictadura, pero cuando ETA mata estamos en plena democracia, mata a más de 800 personas. Si era verdad que era contra Franco y contra una dictadura, la verdad es que la actividad terrible de ETA se ha desarrollado durante la democracia. Entonces, bueno, eso hay que decirlo, hay que aclararlo.

P.¿Qué hay de ficción y qué de realidad en esta novela?

R.Bueno, se llama ficción histórica, incluso el premio que me dan en Estados Unidos es ficción histórica. Si yo hubiera querido contar, como me pidieron en Planeta, las memorias, pues en las memorias no puede haber nada de ficción y además tienes que contarlo todo y toda la realidad con nombres, apellidos, situaciones. Entonces digo, no, mejor escribo una novela. La novela me permite contar lo que yo quiero contar de cada cosa, lo que quiero contar, no contar lo que no quiero contar o lo que no puedo contar. Con la ficción lo que le doy es un ritmo a la lectura, a la novela y la hago más atractiva. Por eso elijo ese sistema. Todas las novelas tienen una parte de ficción, un porcentaje. En la novela no pongo los nombres reales, los nombres son todos ficticios. Incluso algunos pasajes no ocurrieron donde yo digo que ocurrieron. Como anécdota te diré que el que yo llamo Gorka Arana, que es un infiltrado de la ETA, una vez me llamó y me dijo que le había puesto en un equipo de fútbol del que no era. Digo, bueno, pero es que si te pongo en el que eres estoy dando pistas para que te identifiques. Y ahora cuando ha leído la novela le ha gustado muchísimo. Se ha leído todas las novelas que he escrito y está muy contento de lo que cuento de él.

P. En la novela usted es Julián.

R.A la hora de poner un nombre al personaje elegí uno de los que yo utilizaba. Yo utilizaba muchos distintos. Cogía casi siempre las iniciales JR: podía llamarme Juan Reyes o podía llamarme José Rodríguez o Julián Roig. Entonces ese de Julián Roig me pareció que sonaba bien y fue el que cogí para la novela. Entonces ya hay un personaje ahí establecido que es Julián y todas las novelas tienen ese protagonista. Los nombres de mi familia sí que son reales. Además, he aprovechado esta última novela para rendirles un homenaje. Ellos lo han pasado muy mal y yo quería dejar constancia de que estos son los verdaderos protagonistas de toda esta historia y dejarlo por escrito y que el día de mañana se sepa quiénes eran los sufridores de todo esto.

P.¿Le han llegado reacciones o comentarios de esa gente joven de la que usted habla que no sabe ni qué fue ETA ni lo que hizo?

R.Pues me han llegado muchos, sí. Pero tengo que decir que en Amazon el 90% son positivos. Hay algunos negativos, pero eso pasa siempre. Y luego ya, a continuación de eso, los que me llegan directamente o a través de, por ejemplo, mis hijos, amigos de mis hijos, pues son todos muy positivos. Y yo he estado mandando este libro por correo dedicado y muchos han sido para el País Vasco. También al extranjero, a Estados Unidos, Israel. Y cuando me lo piden es porque intuyen que les va a gustar. Y policías, guardias civiles...

P.Para la elaboración del libro, ¿ha tirado más de la memoria o de documentos?

R.Yo hago una primera escritura absolutamente de memoria. Y hay una segunda y hasta una tercera donde ya busco datos concretos e históricos y no confundir fechas, encajar la historia bien en su contexto. Todo está perfectamente contextualizado. Entonces, a mí me lleva prácticamente desde que empiezo hasta que se publica un año, más o menos.

P.Entiendo que también ha sido un trabajo emocional, volver a recordar...

R.Claro, claro. Mira, me decía María San Gil que le costaba mucho trabajo leer mi novela porque todo lo que sea recordar aquello, pues la verdad es que le dolía mucho, pero que la iba a acabar de todas formas. Evidentemente, recordar esas cosas siempre te trae... Son malos recuerdos porque son situaciones comprometidas y son situaciones malas. Pero ahora estamos ya incluso con el tema del cine, que es un poco exponerte públicamente. Es un poco abrirte en canal ante el público.

R.Y bueno, en los libros hay cosas que no puedo decir. Ahí es donde pones tú el límite de qué puedo contar y qué no. Yo los tres primeros libros los mandé a CNI antes de publicarlos y los tres han gustado mucho y no han corregido ni una coma. Este último no, porque este último ha sido un poco más deprisa por una serie de circunstancias y tal, pues ya la publiqué directamente en Amazon. Pero los tres primeros sí y al revés, pues me animaron mucho a publicarlos porque con esto se contribuye a hacer esto lo que llamamos la cultura de inteligencia, a difundir un poco más la cultura de inteligencia. Yo doy conferencias en universidades, en muchos sitios y hay una ignorancia sobre el servicio de inteligencia también muy grande. Bueno, a mí me han llegado preguntas si España tiene servicio de inteligencia y cosas así. Estoy hablando de universitarios, no te estoy hablando de alguien que yo me tropiece por la calle. ¿Cómo es posible que se ignore todo esto?

P.Se ha estrenado recientemente la película 'La Infiltrada' de Arantxa Echevarría. ¿Qué le parece que el cine trate también el mundo de ETA?

R.Pues además es difícil que el cine trate este tema. Yo he hablado con varios productores sobre mi novela y bueno, pues es un tema que por H o por B, por cuestiones políticas, fundamentalmente, pues parece que no gusta y parece que los productores tienen su recelo. Pues han sido muy valientes los de 'La infiltrada'. Y yo estoy en conversaciones con algunos productores importantes que tienen mi novela, que les ha gustado, pero que de ahí a dar el paso a hacer una película, pues está la cosa más complicada, y ya no solo por la cuestión económica, es también la cuestión política.

P.Bueno, al respecto, está trabajando en un documental.

R.Sí, es un documental sobre mi vida, que se está ya rodando con dos productoras, una de Sevilla y otra de Madrid. Ahí yo cuento cosas de mi vida, personales, pero no cuento ningún secreto de Estado. Cuento cosas que a mí me han pasado, que he vivido. Estas dos productoras están muy entusiasmadas, lo han llevado a Festival de Málaga, lo ha comprado una distribuidora alemana y está teniendo bastante éxito.

R.Y entonces, con ese teaser pues están en Málaga, y lo llevan a más festivales en España y fuera de España, y bueno, me está gustando. Aunque me da un poco de reparo, porque termino un poco así emocionado, pero bueno, ellos dicen, no, no, pero si tú eres así, dale, que se vea el lado humano del espía, y digo, sí, claro, pero los espías no somos tan malos como dice la gente.

P.De espía a escritor. ¿Cómo ha sido eso?

R.Pues, como ha sido toda mi vida, por un cúmulo de casualidades. Yo estaba destinado en la Base de Rota y cuando vinieron a buscarme para entrar en el CESID pues fui pasando por algunos destinos. Y ya lo de escritor, pues cuando ya me retiro del todo, empiezo a escribir. Y precisamente empecé a escribir en el Diario de Cádiz (Grupo Joly) y me pidieron un artículo que se llamaba 'De profesión, político' que tuvo mucho y pasé a escribir todos los meses. Entonces, saqué un libro que se llamaba 'Dedicado a ti', porque una amiga que ya falleció, me dijo, hombre, me gustaría estas Navidades regalar un libro tuyo con los artículos que publicas en el Diario.

R.Y luego, pues la novela con la que me dio por contarle a mi familia las cosas que yo hacía cuando yo me marchaba, que no sabían dónde iba, que yo hacía la maleta y desaparecía, y ellos no tenían ni idea de dónde iba, ni de lo que iba a hacer, ni nada de eso, pero ya digo, con la idea de hacer una edición corta para ellos nada más. Y bueno, el primero que me animó fue un periodista, un amigo mío, Ángel Expósito de la COPE, yo estaba hablando con él de un tema muy relacionado con Jerez, que es la ONG Madre Coraje, a la que pertenezco. Y Ángel vino a Jerez, hizo un reportaje. Estábamos en Madrid hablando de eso, de Madre Coraje, y tenía yo el borrador de la novela encima de la mesa. Se lo llevó, lo leyó y me dijo, Jaime, esto tienes que publicarlo, esto es muy bueno. Y así comenzó todo y no paro de viajar,

P.Ahora es el libro, pero antes era una realidad, cambios de identidad. Su vida ha sido casi como un libro, una historia detrás de otra.

R.Sí. En España no existía una literatura de espías escrita por agentes, como pasa en Inglaterra con Forsyth, con Le Carré, con unos cuantos, que han sido espías y luego han escrito novelas y han tenido mucho éxito. Pero aquí en España no había, hasta ahora, y de hecho algún periodista ha titulado alguna entrevista que me han hecho como 'El espía que surgió del sur', en vez del que surgió del frío, que fue la primera novela de Le Carré. Y en otras me llaman el Le Carré español, que más quisiera yo.

R.Si se ha abierto, digamos, la veda, y surgen escritores de espionaje que hayamos sido antes agentes de inteligencia, pues muy bien, pues fenomenal, yo creo que es positivo.

P.Esta vida que ha llevado, tantos cambios de identidades, a veces habrá tenido que ser complicado discernir a ver quién soy yo de verdad.

R.Sí, sí, es así, es así. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, hacía un viaje a cualquier sitio de estos, Marruecos, Argelia, y yo iba a la comisaría general de documentación con dos fotos de carnet y había un policía ya determinado, al que llegaba le daba la foto, me preguntaba ¿ahora cómo te llamas? Pues me llamo así. ¿Qué profesión tienes? ¿Dónde vives? Y entonces me daban pasaportes, carnet de conducir. Y yo, claro, el nombre, la profesión y todo eso lo tenía que representar luego en el sitio donde iba. No me podía confundir de nombre ni de nada. Además, he pasado por interrogatorios en una gendarmería en Marruecos y me han tenido una hora. Pero sí, tienes que tener ayuda. Tienes que tener una serie de cualidades personales muy concretas que se definen como inteligencia emocional- Saber mentir, porque hablas mintiendo constantemente.

P.Comenta además en el documental, muy emocionado, que ha merecido la pena.

R.Pues ha merecido la pena, sí. Yo entro con afán de servicio y me dice marino también por lo mismo, por servir a mi país. Entro en el CESID pues exactamente por lo mismo, y además he salvado vidas de mucha gente. Algunas de mis acciones han contribuido a salvar vidas y mi labor también en el muro de Berlín fue importante.

P.Volviendo un poco al servicio de inteligencia español, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los tiempos?

R.Bueno, yo ahora no tengo ya ningún compañero, bueno, solamente la directora actual es la única que queda de la época mía. Hasta hace poco había algunos compañeros y compañeras con los que hablaba y tal, pero ya está todo el mundo fuera. Yo no tengo ya información de cómo está funcionando. Sí puedo decir que la época nuestra fue la época de creación. Yo entré en el año 79, se creó en el 78, y luego yo fui al gabinete del general Manglano en el 83, y allí estuvimos organizando. Fue cuando se construyó la sede de la carretera de La Coruña, fue cuando se estableció el sistema de información por el que el Gobierno te marcaba los objetivos informativos y que el único cliente que tiene el servicio es el Gobierno. Todas esas cosas se fueron estableciendo poco a poco porque cuando se creó el servicio no había ni siquiera un organigrama. Manglano puso al servicio de inteligencia español en el mapa.

P.Bueno, hablando de ETA hoy, en 2025...

R.A ver, no matan, pero en el País Vasco están los etarras, que van saliendo de la cárcel, que les hacen homenajes, que dicen, que cuentan la historia que ellos fueron luchadores contra la dictadura, y te lo blanquean, te lo intentan blanquear todo. Y a los jóvenes vascos les pasa lo mismo que al resto de los jóvenes españoles, que la ignorancia es muy propicia para que te cuenten lo que quieran contarte, y creértelo. Entonces, allí, en el País Vasco, el relato es el relato, y el relato es pues que fueron unos héroes que lucharon contra la dictadura.

R.Ellos ahora venden que han firmado la paz con el gobierno español. No han firmado la paz, han sido derrotados. Llegó el momento en que tenían que acudir a reclutar gente extranjera, asesinos a sueldo. ¿Qué ideología vasca va a tener estos reclutados? No tenían gente ni para poner las bombas porque les explotaban a ellos mismos porque no tenían gente preparada. ¿Se les podría haber derrotado antes? A lo mejor sí, pero bueno, se les derrotó. Entonces ahora, políticamente, los parlamentarios de Bildu pues consiguen muchas cosas que en aquella época matando no conseguían. Es complicado esto, pero bueno, es lo que está pasando. Los políticos sabrán lo que hacen.

P. ¿Podríamos decir, para resumir, que este libro es un homenaje a su familia y una lección de historia para la gente joven?

R.Pues podría ser así, sí, efectivamente. Esos serían, digamos, los objetivos de este libro.