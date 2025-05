Kiko Veneno, Javier Ruibal, Pasión Vega y Maui de Utrera participarán en Jerez en un ciclo de música

El Coworking Cultura y Empresa (CyEC) de la Cámara de Comercio de Jerez será del 27 al 30 de mayo un espacio de reflexión y diálogo. Bajo el título 'Conversatorio de Música – Diálogos en torno a la palabra y la música', este ciclo reunirá a cuatro destacadas voces de la música española contemporánea, que compartirán con el público su visión sobre la creación artística, el proceso compositivo y su vínculo con el lenguaje.

El ciclo estará moderado por el músico y compositor Fernando Lobo y contará con la participación de Kiko Veneno, Javier Ruibal, Pasión Vega y Maui de Utrera. Cada sesión propondrá una conversación íntima y abierta, en la que los artistas reflexionarán sobre sus trayectorias, su forma de entender la música y el papel central que ocupa la palabra en sus obras. Una oportunidad única para explorar, desde lo personal y lo creativo, las conexiones profundas entre canción, emoción y pensamiento.

Las sesiones se celebrarán a las 20:00 horas, con entrada gratuita mediante invitación que se puede reservar a través de la web www.coworkingjerez.com

La actividad está financiada por la Diputación de Cádiz dentro del programa DipuInnova+ 2025, organizada por la Cámara de Comercio de Jerez y producida por The One Step Beyond (TheOSBmusic).

Una mirada distinta a la música, desde la palabra

Cada encuentro estará centrado en un eje temático, construido a partir de las particularidades de cada artista:

🔹 Lunes 27 – Kiko Veneno: El arte de la canción hablada

Kiko Veneno, referente indiscutible del mestizaje musical y renovador de la canción popular, abrirá el ciclo con una conversación sobre su manera única de escribir y entender la música. Letras que son poesía urbana, crítica social y sentido del humor, en una charla que abordará su trayectoria, sus influencias y el papel del lenguaje como puente entre lo cotidiano y lo extraordinario.

🔹 Martes 28 – Javier Ruibal: La geografía emocional de la música

Desde El Puerto de Santa María, Javier Ruibal ha trazado un mapa lírico que conecta Andalucía con el Mediterráneo, el Magreb o el Atlántico. Con la voz como brújula, su música navega entre poesía, compromiso y belleza. En este conversatorio, compartirá cómo surgen sus canciones, qué lugar ocupa la palabra poética en su obra y cómo construye un universo propio desde el sur.

🔹 Miércoles 29 – Pasión Vega: La emoción como partitura

Dueña de una de las voces más personales de la música en español, Pasión Vega hablará sobre la interpretación como acto íntimo, el vínculo emocional con el repertorio y el rol de la emoción en la escena. Copla, canción popular y sensibilidad contemporánea se entrelazan en esta charla dedicada a los matices de cantar desde el alma.

🔹 Jueves 30 – Maui de Utrera: Flamenco, humor y surrealismo

Maui es una creadora inclasificable. Su arte mezcla flamenco, poesía y teatralidad con altas dosis de humor y frescura. Su conversación girará en torno a la libertad escénica, la autoexploración y la capacidad del arte para cuestionar lo establecido sin dejar de divertir. Un cierre perfecto para un ciclo que apuesta por la autenticidad y la sorpresa.

Cultura abierta y conexión con el entorno

El ciclo forma parte de la programación del espacio Coworking Cultura y Empresa – CyEC, iniciativa de la Cámara de Comercio de Jerez que integra emprendimiento, cultura y transformación digital. Concebido como un entorno de innovación y de vocación cultural, el CyEC acoge este tipo de eventos como parte de su compromiso con la dinamización de la ciudad de Jerez. Este ciclo no solo acerca al público a grandes artistas, sino que pone en valor el diálogo interdisciplinar, la cultura como herramienta de desarrollo y la relevancia de la palabra como eje central de la experiencia musical.