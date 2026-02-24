Laude Altillo y Pío XII triunfan en la IV Reunión de Ajedrez Escolar de Jerez

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha asistido a la final de la IV Reunión de Ajedrez Escolar 2026 que han disputado 150 escolares de 28 centros educativos en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín. Este campeonato escolar ha sido organizado por la Delegación de Deportes en colaboración con la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA), el centro educativo 12 Escalones, Jeduca y la Peña Alfil Jerez. Han estado presentes en el torneo Daniel Escobar delegado provincial de la FADA y numerosos directores y directoras, y profesorado de los centros educativos participantes.

Los colegios de Secundaria y Bachillerato inscritos han competido por equipos, por el sistema suizo, en un torneo Sub-18 y los de Primaria en uno de Sub-12. Todos los centros han disputado la final a seis rondas. En Sub-18 el primer clasificado ha sido el Laude Altillo School, en segundo lugar el IES Andrés Benítez y el tercer puesto lo ha logrado el IES Padre Luis Coloma. En Primaria el torneo Sub12 ha sido para CEIP Pío XII, el segundo puesto lo ha logrado el CEIP Antonio Machado y el tercer puesto lo ha conseguido el Colegio Nuestra Señora del Pilar Marianistas.

El delegado Tomás Sampalo ha destacado la singularidad de este campeonato que prima la educación y la participación. “Esta jornada de ajedrez nos entusiasma, es una reunión que va a más porque se han quedado muchos niños y niñas sin venir. Muchos centros han tenido que hacer una preselección para elegir a los participantes” y ha añadido que “nos parece muy interesante ver cómo los niños y las niñas se concentran para desarrollar una estrategia de juego, una toma decisiones; cómo llaman al juez árbitro. Creo que todavía no somos conscientes de la enorme afición que hay al ajedrez en edades tempranas. El ajedrez tiene muchos beneficios para la edad educativa”, ha recalcado Tomás Sampalo.

El campeonato ha sido dirigido por árbitros oficiales de la delegación Gaditana de Ajedrez con la colaboración de la Peña Alfil Jerez. El delegado ha reconocido su labor para el desarrollo del campeonato escolar y ha expresado su agradecimiento a los centros educativos participantes, al profesorado, que impulsa este juego como actividad escolar y a las Ampas. “En principio queremos felicitar a la Delegación de Educación, al delegado territorial con quien colaboramos estrechamente y a Jeduca, que es un programa de la Junta que facilita el desarrollo del ajedrez en centros escolares”, ha comentado.

Daniel Escobar, en primer lugar, desde la Federación Andaluza de Ajedrez, ha dado las gracias a la Delegación de Deportes “porque permite hacer este torneo; en otras ciudades no se consigue”. En segundo ha destacado "el ambiente deportivo y súper educativo de este torneo; ahora hay más de 150 niños y niñas jugando en este torneo de casi 30 colegios. Ha vuelto a subir la participación; como sigamos así no vamos a tener material para organizar el torneo”. Finalmente el responsable provincial ha propuesto un objetivo. "Ponernos de acuerdo entre todos los centros educativos y las delegaciones de Educación y Deportes y conseguimos que todos los colegios tengan ajedrez para que Jerez sea la primera potencia nacional”, ha afirmado.

Han participado en la reunión los siguientes centros:

Los CEIP Alfonso X El Sabio, Isabel la Católica, Elio Antonio de Nebrija, Andrés de Ribera, La Marquesa, Luis Vives, Miguel de Cervantes, Pío XII, San Juan de Dios, Albariza, Jesús María El Cuco, JM Asunción, La Salle Buen Pastor, Lora Tamayo, Madre de Dios y Marianistas El Pilar y Laude Altillo School.

Los IES Álvar Núñez, Andrés Benítez, Padre Luis Coloma, Elena García Armada, Caballero Bonald, La Granja, Lola Flores, Santa Isabel de Hungría, San Telmo, Seritium, Vega del Guadalete.