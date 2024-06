Laura Gallego lleva el flamenco a la Ópera-Théâtre de Metz Métropole

Y el Teatro Metz rompió en un aplauso y eso que sólo fue el primer ensayo. Laura Gallego sigue sumando éxitos a su carrera y por primera vez sale de España para participar en la ópera La vida breve de Falla en la Opéra-Théâtre de Metz Métropole.

"Es la primera vez que salgo de España y la primera vez que formo parte de una obra de esta envergadura. Me hace muchísima ilusión traer mi acento a este referente de la ópera", confiesa la artista jerezana, quien añade que "me ha venido súper bien porque la realidad es que estoy acostumbrada a ser la voz cantante, no suelo trabajar en grupo. Tengo mi equipo y lo llevamos todo de forma conjunta, pero no es lo mismo que subirse al escenario con otros cantantes".

Su papel es el de la cantaora, "aparezco en algunos momentos cantando partes más flamencas. Yo no tengo que poner voz lírica ni nada, yo canto como canto, y me han elegido por eso". "Me hace muy feliz porque al final estoy formando parte de un elenco increíble, en el que están las primeras figuras de la ópera del mundo, han cogido lo mejor de lo mejor y es increíble sentirse parte de algo tan importante", reconoce.

Junto a Patricia Illera, mezzosoprano, son las dos únicas españolas en la obra. "Estamos compartiendo mucho tiempo juntos y es maravilloso ver la forma de trabajar de cada uno, y se aprende tanto personal como profesionalmente. Adaptarme a un grupo de profesionales de tan altísimo nivel me está enseñando muchísimo. De España sólo estamos Patricia Illera y yo, y es un orgullo que me tomen como referente del cante que yo hago en todo el mundo", declara la jerezana.

Laura no olvidará la primera vez que la escucharon cantar en un ensayo. Mientras que lo recuerda, se sigue emocionando: "Mi primer ensayo lo recordaré toda la vida. Mi personaje entra en el segundo acto y es que se paró hasta la orquesta para aplaudirme y sólo había lanzado el primer quejío. Todos los cantantes que son de una categoría impresionante y de una virtuosidad brutal, me empezaron a enseñar sus brazos porque tenían los pelos de punta y sólo habían sido dos ay. Recordaré para siempre cómo artistas de todas las partes del mundo escucharon mi primer ay y se volvieron locos. Lo he flipado porque no esperaba este recibimiento".

Gran momento profesional: alcanzando metas

"Estoy ahora mismo en el momento más alto de mi carrera. Espero, deseo e intento que todo llegue mucho más arriba, pero ahora mismo sé que cualquier persona desearía estar en mi piel porque estoy en un momento pletórico en todos los aspectos de mi trabajo", confiesa la artista.

El perfil profesional de Laura es cada vez más amplio y además, proyecto que toca, proyecto que triunfa. "Me considero muy versátil, estoy trabajando en la tele, estoy de colaboradora, cantante, voy a presentar este verano un programa con Juan y Medio, hago muchas cosas diferentes... Los conciertos están disparados, seguimos llenado todos los sitios a donde vamos, se agotan las entradas corriendo y es que no puedo pedir nada más ahora mismo", declara.

"Y encima me llega este tipo de proyecto que es otra oportunidad de hacer algo distinto y no puedo estar más contenta y agradecida", reitera la jerezana. Es cierto que su voz es un don, pero Laura trabaja muchísimo: "No considero que sea injusto que me llegue todo esto, porque trabajo y estudio muchísimo, pero también estoy súper agradecida de la gente que confía en mí".

La artista adelanta que "esto es el principio de algo muy grande, he empezado por todo lo alto, en uno de los mejores teatros y con uno de los mejores elencos del mundo. Están quedando muy contentos con mi participación, me estoy sintiendo súper valorada".