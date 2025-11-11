'El lenguaje popular andaluz', en la Academia San Dionisio de Jerez

La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez continúa este martes, 11 de noviembre, a las 19,30 horas, su programación con un nuevo discurso como académico de número de dicha corporación, que estará a cargo del letrado jerezano Jesús Rodríguez Gómez.

El ponente es abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez desde el año 1981, habiendo sido diputado de la Junta de Gobierno de dicho colegio durante 14 años y decano del mismo desde 1998 a 2003, así como consejero del Consejo General de la Abogacía Española, consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española por designación de su presidente.

En el plano docente, es colaborador de la Cátedra de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de Cádiz. Está en posesión de diversas condecoraciones: Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Medalla de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jerez, Medalla de Plata de la Universidad de Cádiz y Premio Paul Harris, otorgado por Rotary Internacional.

Su discurso de ingreso lleva por título 'El lenguaje popular andaluz', y el nuevo académico explicará que el referido lenguaje no puede entenderse prescindiendo de la historia de Andalucía, aunque no la historia que cuentan los eruditos y estudiosos, sino también la de los mitos y los tópicos que circulan sobre nuestra tierra. En su discurso de ingreso tratará primordialmente de la influencia en nuestro lenguaje de tres figuras retóricas: la hipérbole o exageración, la antítesis o paradoja y la metáfora o traslación. Sin embargo, en lo que el nuevo académico se explayará será en la antítesis, que considera el gran invento del lenguaje popular andaluz.

Terminará su disertación con una exaltación de la forma de pronunciar andaluza, explicando cómo enriquecer el discurso, y con un análisis acerca del modo en que ha ido evolucionando nuestra lengua, acercándonos más a cómo pronunciamos los andaluces que al riguroso y duro castellano.

La contestación al discurso de ingreso estará a cargo del académico de número y miembro de la Junta de Gobierno Jesús Medina García de Polavieja.

La entrada a dicho acto será libre hasta completar el aforo.