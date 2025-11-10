'Tartessos, Año 0' en Jerez: "Es muy difícil reunir a tal elenco de figuras de la investigación arqueológica española"

El Museo Arqueológico de Jerez acogerá del 12 al 15 de noviembre la I Mesa Redonda 'Tartessos, Año 0', un encuentro que reunirá a especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar los orígenes de la cultura tartésica y el papel del yacimiento de Asta Regia en la historia antigua de la Península Ibérica. José Ruiz Mata, presidente de la Plataforma por Asta Regia, y Germán Rodríguez, arqueólogo e investigador, aportan algunas claves sobre esta actividad, que contará con la participación de especialistas de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva, la Universidad de Málaga, la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED y la Universidad de Granada, además de la colaboración de la Real Academia de la Historia, entre otras instituciones y museos.

Pregunta.¿Cuál es la finalidad de esta mesa redonda?

Respuesta.Nuestra meta es que la Junta de Andalucía adquiera el valioso yacimiento de Asta Regia, ubicado en la actual pedanía de Mesas de Asta. Con esta reunión pretendemos que este importante enclave se dé a conocer no sólo a nivel científico, sino también sea apreciado por la ciudadanía. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un yacimiento totalmente desconocido para una gran mayoría de jerezanos, que aún no saben la joya que tienen a pocos kilómetros del centro de Jerez.

P. ¿Qué pueden apuntarnos sobre esta antigua ciudad?

R.El yacimiento de Asta Regia, situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, fue uno de los principales asentamientos protohistóricos del valle del Guadalquivir. Ocupado desde el III milenio a.C., alcanzó su apogeo durante el Bronce Final y el período tartésico (siglos IX–VI a.C.), cuando se consolidó como un centro urbano de intercambio entre las culturas autóctonas y los colonos fenicios procedentes de Gadir. Su evolución refleja la transición de Tartessos a las ciudades-estado turdetanas, siendo considerado por los expertos como un enclave estratégico en el corredor entre el Atlántico y el Mediterráneo. Podríamos decir que es un asentamiento que ha sido habitado ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta prácticamente el siglo XII, como uno de los centros más relevantes de la Bahía de Cádiz, por no decir el más importante. Y ahí está el quid de la cuestión. Esto supone que nos enfrentamos a un yacimiento que nos ofrece una amplia secuencia cronológica, lo que nos va a permitir poder reconstruir una dilatada etapa de nuestra Historia. En palabras de uno de los investigadores más señeros sobre el tema de Tartesos, Juan Maluquer de Motes, catedrático de la Universidad Central de Barcelona, ya fallecido, es “el yacimiento más importante de la Península ibérica y, posiblemente, el más importante de Europa, aún sin excavar”.

P. ¿Ofrece alguna ventaja la situación actual en que se encuentra el yacimiento?

R.La verdad es que sí. Quizás la más relevante es que el sitio está sin habitar, situación que se nos antoja difícil de encontrar en otros yacimientos de similar cronología. El poblado de las Mesas se encuentra fuera del recinto murado. Y hay más, por las escorrentías sabemos, aparte de por las excavaciones realizadas en los años 50 por Manuel Esteve, que contamos con una importante acumulación de tierras, en algunos lugares superior a los 3 metros, lo que abriga una mejor conservación de los restos existentes.

P.El título de la Mesa Redonda es 'Tartessos año 0'. ¿Qué conexión hay entre Tartessos y Asta Regia?

R.La conexión entre Tartessos y Asta Regia es esencial para comprender el desarrollo urbano y político de la región suroccidental de la Península Ibérica. Los hallazgos que hasta el momento se conocen sugieren una élite local con amplios contactos mediterráneos, reflejando la riqueza metalúrgica y comercial característica del mundo tartésico. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Asta Regia se perfila como uno de los posibles núcleos urbanos más importantes de la confederación tartésica, con continuidad hasta la época romana, donde aparece identificada como Hasta Regia.

P.¿Qué supone en el ámbito científico la I Mesa Redonda 'Tartessos año 0'?

R.Esperamos que esta I Mesa Redonda sea el inicio de muchas más, lo que supondría que este yacimiento esté en un proceso continuo de investigación y que los resultados que se van obteniendo van contribuyendo a reconstruir la historia no sólo de este lugar, sino también, por ende, de la nuestro país.

R.Centrándonos en esta mesa redonda, podemos decir que se ha erigido como un foro de primer orden para la puesta al día del conocimiento científico sobre la civilización tartésica, congregando a destacados especialistas para debatir los avances más recientes en la materia.

R.El objetivo es ofrecer una visión coherente y actualizada de los progresos, debates y futuras líneas de investigación para un público profesional, académico y general. A través de un recorrido que abarca desde el contexto paleogeográfico hasta las complejas dinámicas de identidad y expansión, se traza un panorama renovado de una de las culturas más fascinantes de la Protohistoria europea. Por tanto, se pretende articular un diálogo interdisciplinar entre universidades y museos sobre el tránsito cultural desde la Edad del Cobre hasta el mundo tartésico. Pretende situar a Asta Regia como punto de partida de una nueva etapa (Año 0) en la investigación de Tartessos. E igualmente pretendemos contribuir al apoyo para obtención de la Capitalidad Europea de la Cultura, Jerez 2031.

P.Háblennos de la relevancia de los participantes.

R. Todos los participantes son figuras relevantes en la investigación sobre la Bahía de Cádiz y el mundo tartésico. Podemos decir que es muy difícil reunir en Jerez de la Frontera este elenco de figuras de la investigación arqueológica española. Sin querer menos preciar a ninguno, podemos decir que esta I Mesa Redonda va a ser inaugurada por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, cuya apertura la va a realizar el Catedrático de la Universidad de Cádiz, el profesor Darío Bernal, figura destacada a nivel internacional por sus estudios, entre otros, sobre la famosa salsa gaditana, el garum, las ánforas, etc. Para continuar con el catedrático de la Universidad de Málaga, y hasta hace un año presidente de la Asociación española de Geología, el profesor José Antonio Morales. Queremos destacar por su relevancia científica, nacional e internacional, al profesor Martín Almagro, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y anticuario perpetuo de la Real Academia de la Historia. A la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, sobrina del premio nobel de Medicina Severo Ocho y formadora de una importante lista de alumnos hoy catedráticos de Universidad, entre otros, la profesora Mar Zarzalejos, catedrática de la UNED. Estará presente en esta reunión también Manuel Pimentel, exministro de Cultura, conocido gran comunicador y amante de la historia de nuestro país. Podríamos hablar de todos ellos, con igual relevancia.

R. Es una gran ocasión para que la gente de Jerez pueda escuchar a figuras de tanta relevancia que, como venimos diciendo, es muy difícil poder reunir. Y conocer de primera mano la historia de nuestros antepasados. Invitamos al pueblo jerezano a que asistan y disfruten de estas conferencias. Son jornadas de puertas abiertas, donde puede asistir todo el mundo.

PROGRAMACIÓN I MESA REDONDA 'TARTESOS, AÑO 0'

Miércoles 12

La jornada inaugural comenzará a las 18:00 horas con el Dr. Darío Bernal Casasola (Universidad Cádiz), quien abordará la 'Arqueología de la transición: de Gadir a Gades'. A las 19:00 horas, el Dr. Alfredo Medero Martín (Universidad Autónoma de Madrid) presentará 'Valentina un gran portuario calcolítico entre el Mediterráneo y el atlántico'. El día concluirá a las 20:00 horas con la ponencia del Dr. Juan Antonio Morales González (Universidad de Huelva) sobre 'Paleogeografía y tsunamis en la ría de Huelva durante tiempos tartésicos'.

Jueves 13

La sesión matinal del jueves se iniciará a las 10:30 horas con el Dr. Antonio Rodríguez Ramírez (Universidad de Huelva), que expondrá la 'Paleogeografía del estuario del Guadalquivir durante el I milenio antes de nuestra era'. Le seguirá el Dr. Emilio Martín Córdoba (M.A. Vélez-Málaga) a las 12:00 horas, tratando 'El proceso histórico durante el Bronce Final y la colonización fenicia en la comarca de la Axarquía, Málaga'. Cerrando la mañana, el Dr. José Suárez Padilla (Universidad de Málaga), 13:00 horas, que abordará 'Las comunidades del Bronce Final y Fenicia en la comarca de Axarquía'.

La tarde del jueves dará inicio a las 17:30 horas con el Dr. Antonio Morgado Rodríguez (Universidad de Granada) con su ponencia sobre 'El poblado calcolítico de Villa Vieja (Fuente de Cesna, Algarinejo, Granada) y las primeras fortificaciones en el sur peninsular'. A las 18:30 horas, la Dra. Clara Toscano Pérez (Universidad de Huelva) presentará 'Huelva y Tejada la Vieja como modelos del mundo tartésico'. La jornada finalizará a las 19:30 horas con la intervención del Dr. Eduardo García Alonso (M. A. Málaga): 'Tartesos visto desde la periferia: Territorios, élites y conexiones en el norte de las tierras malagueñas durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo'.

Viernes 14

El viernes arranca a las 10:30 horas con Francisco Barrionuevo Contreras (M. Arque. Jerez) y el tema 'Tartessos en Mesas de Asta'. A las 12:00 horas, José Mª Gener Besallote (Arq. Municipal, Cádiz), compartirá las 'Gadir, últimas investigaciones sobre la ciudad fenicia'. La mañana concluye a las 13:00 horas con el Dr. Lázaro Lagóstena Barrios (Universidad de Cádiz) y 'Una década de investigación en Asta Regia y Lacus Ligustinus con técnicas no invasivas'. La sesión de tarde contará con el Dr. Martin Almagro Gorbea (A.R.A. Historia), a las 18:00 horas sobre 'Hasta Regia y las ciudades Estado', seguido a las 19:00 horas por el Dr. Manuel Pimentel Siles (investigador) con 'La búsqueda de Tartessos'.

Sábado 15

El cierre del evento, el sábado por la mañana, comienza a las 11:00 horas con el Dr. Mariano Torres Ortiz (Universidad Complutense de Madrid), quien hablará sobre 'Orientalizantes, no fenicias: Las necrópolis tartésicas de la 1ª Edad del Hierro'. La mesa redonda concluirá a las 12:00 horas con la ponencia conjunta de la Dra. María del Mar Zarzalejos Prieto (UNED), el Dr. Germán Esteban Borrajo (UNED), la Dra. Patricia Hevia Gómez (UNED) y la Dra. Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid) sobre 'Tartessos más allá del Guadalquivir: expansión, contacto y frontera en el sur de la Meseta'.