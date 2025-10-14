Leon Griffioen, estrella Michelin, clausura Fundador & Friends 2025 con una cena de autor en Casa Fundador

Bodegas Fundador culmina su exitoso ciclo Fundador & Friends 2025 con una cena muy especial que se celebrará el próximo viernes, 17 de octubre, en la terraza de Casa Fundador. Una velada especial con un chef invitado de prestigio: Leon Griffioen, alma creativa del restaurante gaditano Código de Barra, distinguido con una estrella Michelin.

De origen holandés y afincado en Andalucía desde hace más de dos décadas, Griffioen ha desarrollado una propuesta con sello propio que reinterpreta la historia gastronómica desde la libertad creativa, la técnica y el respeto por el producto local. Una forma singular de entender la cocina que en esta ocasión se reinventa de nuevo con la creación de un menú exclusivo diseñado para maridar con los mejores brandys, vinos y cócteles de Fundador.

Como todas las cenas del ciclo, la experiencia Fundador & Friends incluye también una visita personalizada por los rincones más icónicos de la bodega, lo que permite a los asistentes sumergirse en la historia y el legado de Fundador.

El menú de Leon Griffioen para Fundador & Friends

Copa de bienvenida: Fundador Índigo

Fino Torre de Macharnudo - Posca, cañaílla y navazo

Abrebocas: Fundador Triple Madera, Harveys Palo Cortado y Vermut Marinero

Candié servido con salicornia y corvina ahumada, elaborado con Fundador Triple Madera.

Lonchas de retinto con yogur y nata tostada, aromatizadas con Harveys Palo Cortado

Babetas, “pasta de choco” con su royal y su guiso, acompañadas de Vermut Marinero Garvey

Fundador Supremo 15 - Dorada de estero al horno

Albedo borracho de Brandy Fundador

Fundador Supremo 18 - Impuesto de la chocolatina

Coctel Magas por Fundador

La experiencia comenzará a las 20:30 horas con la visita guiada a la bodega. A continuación, se servirá la cena al aire libre en la terraza de Casa Fundador, amenizada con música en directo.

El propio chef presentará personalmente cada uno de los platos, compartiendo su visión culinaria con los asistentes. El maridaje correrá a cargo de Alberto Pizarro, Brand Ambassador de Fundador, quien introducirá cada uno de los brandies, vinos y cócteles. Juntos, construirán una experiencia diferente diseñada para estimular los sentidos y paladares de los asistentes.

Tradición, innovación y alta cocina

Esta última cita pone el broche de oro a Fundador & Friendes, un ciclo que comenzó en junio y que ha reunido a grandes nombres de la cocina nacional, todos con el cartel de completo.

Juan Viu (Viu, Barbate), Fran Vicente (Élkar, Madrid) y Luis Alberto Martínez (Casa Fermín, Oviedo) han sido los chefs que, junto a Leon Griffioen, han logrado que Fundador & Friends 2025 se consolide como una propuesta única en Jerez. Iniciativa nacida hace tres años con el objetivo de fusionar gastronomía, tradición e innovación en torno a los maridajes de autor de Casa Fundador. Y reafirmar el compromiso de la bodega con la excelencia enogastronómica y su vinculación con la alta cocina, consolidando a Casa Fundador como escenario de referencia para los amantes de las experiencias culinarias singulares.

Accesos y reservas

Precio por menú: 80 euros (todo incluido) Aforo limitado a 50 personas Reserva previa necesaria en el teléfono: 956 151 552 o en la página web. Acceso por la Puerta de Rota, aparcamiento disponible para asistentes.