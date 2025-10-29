En libertad con cargos la trabajadora acusada de maltrato a menores en una guardería de Jerez

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, en funciones de guardia, acordó ayer martes la puesta en libertad provisional de la ex trabajadora del Centro Infantil La Granja, que fue detenida por agredir supuestamente a varios menores de edad. No obstante continuará investigada por un presunto delito contra la integridad moral.

Asimismo, y como medida cautelar, la jueza le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores que inicialmente han sido identificados como posibles víctimas de estos hechos.

Durante su comparecencia en sede judicial, la mujer detenida se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El Juzgado, además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar.