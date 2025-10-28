Una madre de la guardería de La Granja: "He visto un vídeo de cómo ella antes de marcharse le dio un guantazo en la cara a mi niño"

"Colocó de forma brusca a mi hijo en la silla y antes de marcharse le dio un guantazo en la cara, que hasta le movió la cabeza". Son palabras de la madre de unos de los niños de la Escuela Infantil La Granja tras conocerse que una de las docentes del centro ha sido despedida por supuestas agresiones a menores.

Gracias a las imágenes captadas por una cámara, tras alertarse al centro de comportamientos "raros" en la docente, los padres de uno de los niños pudieron ver lo siguiente: "En el caso de mi niño se ve que él está comiendo en la silla, con su babero, y parece como si se estuviera resbalando mientras llora, no sé si porque no quiere comer más o porque se está cayendo. Ella está enfrente dando de comer a otro chiquillo y se ve cómo se le acerca con la cara de mala leche, lo sienta muy bruscamente y al irse le da antes un guantazo, le da un toque en la cara que hasta menea la cabeza del niño. El niño no llora porque ya estaba llorando de antes".

"Pensaba que la conocía, pero se ve que no. Yo no me imaginaba que esto pudiera estar pasando. La gente está un poco desconcertada. Desde el centro lo que nos han dicho es que cuando vieron una actitud rara en ella pusieron las cámaras y cuando vieron las grabaciones se han decepcionado bastante", cuenta la madre del menor de 2 años.

"El viernes pasado, sobre las doce del mediodía, al parecer le dieron la carta donde le decían que tenía que retirarse de su puesto de trabajo. Una de las madres de los niños afectados (antes de conocer las imágenes de la cámara) la llamó para preguntarle qué había pasado, y ella le contestó que no sabía los motivos y que no le habían dejado despedirse de los niños. Cuando después hemos visto las imágenes, menos mal que no la dejaron despedirse...", denuncia esta madre.

"Siempre nos quedará la duda del tiempo que lleva siendo así. Estamos todos un poco en shock", añade. Según cuentan, el centro reunió este lunes a las familias de la clase donde la docente era tutora para explicar qué estaba pasando. "Al parecer no pueden dar mucha información, pero dijeron que se le había despedido porque había malos gestos. Lo que pedimos es que pongan cámaras para que, de forma remota, podamos ver a nuestros hijos y estar tranquilos", subraya la madre.

Cabe recordar que se trata de un 'centro adherido a la Junta de Andalucía', un centro concertado que participa en programas de la Junta de Andalucía o un centro de titularidad privada que se ha unido a una iniciativa específica, como el programa de ayuda a familias para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).